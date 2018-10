FUERZAS ARMADAS EGIPCIAS ENCUENTRAN LOS PRIMEROS RESTOS DEL AVION EGYPTAIR

1:33 a.m.

Las fuerzas armadas de Egipto informaron este viernes del hallazgo de los primeros restos del avión de EgyptAir que se estrelló el jueves en el mar Mediterráneo con 66 personas a bordo. "Como parte de los esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate de las fuerzas armadas que participan en la búsqueda del avión desaparecido desde ayer, aviones y buques egipcios localizaron la mañana del viernes 20 de mayo algunas pertenencias personales de los pasajeros y prestos de la aeronave 290 kilómetros al norte del área de Alejandría", según un comunicado de las fuerzas armadas de Egipto. El proceso de recuperación ya comenzó, agregó el comunicado.La especulación sobre qué pudo pasar para que el vuelo se estrellara se centra sobre un presunto ataque terrorista, aunque ninguna teoría se ha descartado por completo. Las autoridades egipcias señalaron fallas técnicas y, principalmente, el terrorismo como posibles explicaciones. "Si se analiza esta situación correctamente, la posibilidad de tener una acción diferente a bordo, de tener un ataque terrorista, es más alta que la de tener un problema técnico", dijo Sharif Fathi, ministro de Aviación egipcio. Pero las autoridades francesas pidieron cautela, diciendo que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones. "Todos los supuestos son revisados pero no nos inclinamos por ninguno", dijo el canciller francés, Jean-Marc Ayrault, a la cadena France 2 este viernes. "No tenemos absolutamente ninguna indicación sobre las causas de este evento". MAS DETALLES AQUI: TRAGEDIA DEL AVIÓN EGYPTAIR PODRÍA TRATARSE DE UN ACTO TERRORISTA En algún momento antes de perderse del radar, el avión se desvió 90 grados a la izquierda y luego hizo un giro de 360 grados a la derecha, antes de descender primero 15.000 pies, y luego 10.000, dijeron las autoridades griegas. "Es muy difícil llegar a un escenario que concuerde con algún tipo de fallo catastrófico. (La evidencia hasta el momento) nos lleva por el camino de un acto deliberado", dijo Miles O'Brien, un analista de aviación de CNN. La investigación no solo se centra en lo que ocurrió en el avión sino en qué sucede en el aeropuerto Charles de Gaulle, de donde partió el vuelo. París fue el escenario de atentados el año pasado y se calcula que hay más de 80.000 personas que pueden entrar a las zonas restringidas. El canciller francés defendió las medidas de seguridad en el aeropuerto de París, diciendo que se han intensificado desde los ataques terroristas de noviembre. TE INTERESA: GRECIA DESCARTA QUE HAYA SUPERVIVIENTES EN EL SINIESTRO DEL AVIÓN EGYPTAIR Fuente:CNN