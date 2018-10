11, Junio, 2016 11, Junio, 2016 3:33 a.m. 3:33 a.m.

ASESINAN A LA CANTANTE CHRISTINA GRIMMIE EN PLENO CONCIERTO

La cantante estadounidense Christina Grimmie, conocida por su intervención en el popular programa de televisión "The Voice", murió tras recibir varios disparos el sábado al finalizar uno de sus conciertos en Orlando, Estados Unidos. El presunto autor de los disparos se quitó después la vida, según las primeras informaciones. El tiroteo ha tenido lugar en el Teatro The Plaza Live, en Orlando (Florida), cuando la cantante estaba llevando a cabo un espectáculo junto a la banda Before you Exit. El incidente ocurrió alrededor de las 23.00 hora local (03.00 GMT) en uno de los teatros más antiguos de la ciudad. Según dijeron varios testigos a medios locales, escucharon cuatro o cinco disparos al final de la actuación, cuando el público estaba saliendo del recinto y algunos trataban de ir a bastidores para encontrarse con la artista. Grimmie, de 22 años, también es conocida por su intensa actividad en la plataforma YouTube, y participó en el famoso programa televisivo "The Voice" en 2014, terminando en tercer lugar.