16, Junio, 2016 16, Junio, 2016 6:03 a.m. 6:03 a.m.

JOVEN DE 17 AÑOS FUE BALEADO DURANTE UN SAQUEO EN VENEZUELA

Las protestas por falta de alimentos en Venezuela dejaron una nueva víctima, con lo que ascienden a cuatro los fallecidos en las últimas dos semanas, en momentos en que el presidente Nicolás Maduro ha aceptado sentarse a dialogar para atender los problemas que atraviesa el país. El estado de Mérida, en el occidente del país, fue escenario de saqueos de comercios después de que vecinos de la población de Lagunillas protestaran al no lograr comprar leche, una situación que se ha repetido en los últimos días en varias zonas del país. El diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por el estado de Mérida Carlos Paparoni indicó en un comunicado que en el hecho murió Jean Paul Omaña, de 17 años. "Cuando la gente fue para allá a comprarla (leche), resulta que no había y ahí empezó la molestia de las personas. Se salió de control la seguridad del lugar y desencadenó una ola de saqueos en los comercios privados aledaños al lugar", narró Paparoni. El diputado afirmó que Omaña, según informaciones que maneja, "presentó una herida por arma de fuego en el cuello", además de los perdigones disparados por efectivos policiales. "Se debe investigar qué pasó ahí, porque el encargado de Seguridad y Paz del estado de Mérida declaró diciendo que los funcionarios de seguridad no portaban armas de fuego, pero este joven fue herido con una", afirmó Paparoni. INFOBAE