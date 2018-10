ÚLTIMAS FOTOGRAFÍAS DE NIÑO ATACADO POR CAIMÁN

10:41 a.m.

Jennifer Venditti, madre de Lane Graves, el niño de 2 años de edad que fue atacado por un caimán en Disney Grand Floridian Resort and Spa, ubicado en Orlando publicó conmovedoras fotografías que ilustran los momentoshermosos que la familia vivía antes del lamentable suceso. Mas detalles aqui: POLICÍA DE FLORIDA BUSCA A NIÑO DE 2 AÑOS ARRASTRADO AL AGUA POR UN CAIMÁN Las imágenes fueron tomadas de entre las 20:00-20:30 de la noche del martes. Una hora después, a las 21:20, el niño fue atacado y arrastrado al agua por un caimán. Su padre intentó salvarlo, pero no pudo arrancarle al niño de las garras del animal. Te interesa: WALT DISNEY WORLD EMITE COMUNICADO FORMAL Y SIN AUTOCRÍTICA POR EL MORTAL ATAQUE DE COCODRILO A NIÑO Aunque hay signos “no nadar” en la playa en donde ocurrió el incidente, dichas señales no advierten del peligro de caimanes. Disney dijo que va a “revisar a fondo” los rótulos tras una serie de críticas por la falta de advertencia de esos peligrosos animales.