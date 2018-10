14, Julio, 2016 14, Julio, 2016 12:29 p.m. 12:29 p.m.

ESCALOFRIANTE HALLAZGO A METROS DEL ESTADIO DE BEACH VOLEY DE RÍO DE JANEIRO, BRASIL

A menos de un mes para el inicio de los Juegos Olímpicos, un nuevo hallazgo pone en alerta a los organizadores por la situación que se vive en Río de Janeiro, en Brasil. Un cuerpo mutilado fue encontrado en Copacabana, la playa carioca más famosa y uno de los centros turísticos más populares, a metros del estadio de beach voley, cuyas obran aún no han finalizado. Las autoridades aún no han confirmado si se trata del cuerpo de un hombre o de una mujer, y ni siquiera informaron si el cadáver llegó desde el mar o alguien lo dejó allí. Una vez confirmada la noticia, la policía cercó el perímetro y no se hicieron declaraciones oficiales. Fuente: Infobae.