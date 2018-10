HUMALA ANUNCIA QUE NO INDULTARÁ A ALBERTO FUJIMORI

Ollanta Humala, actual presidente de Perú, este martes afirmó que no indultará al exmandatario Alberto Fujimori, quien presentó el viernes por segunda vez una solicitud para acceder al perdón por razones humanitarias. Fujimori lleva preso desde 2007 en Lima. "Yo no lo voy a indultar, y así de claro te lo digo", aseguró Humala. El Ministerio de Justicia de Perú había admitido este lunes el trámite, informó dicha entidad mediante un comunicado. Además, para obstaculizar las intenciones de Fujuimori, el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que en caso de que Humala no tomara una decisión en estos días, él no lo indultaría al expresidente y hoy reo.En 2013, los hijos del autócrata pidieron por primera vez el indulto humanitario al presidente Humala, sin embargo, éste siguió la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales de no concederlo porque el reo no tenía una enfermedad terminal, no se había arrepentido de los delitos cometidos y porque una norma impide indultar a quienes cometieron secuestro agravado y delitos de lesa humanidad.