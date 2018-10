TRUMP PIDE A RUSIA HACKEAR EL CORREO ELECTRÓNICO DE HILLARY CLINTON

10:56 a.m.

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, invitó abiertamente a Rusia a hackear a su oponente demócrata, Hillary Clinton.Trump quiere que Rusia localice los miles de mensajes que la ex secretaria de Estado borró de su servidor personal. Mirando a las cámaras durante una conferencia de prensa en su propio resort de golf de Doral, al oeste de Miami, aseguró: “Rusia, si estás escuchando, espero que seas capaz de encontrar los 30 mil emails que faltan”. “Creo que nuestra prensa te lo agradecería enormemente”, añadió.Ante la estupefacción de los periodistas presentes, una informadora le preguntó si no tenía escrúpulos en pedir a una potencia extranjera que interviniera el correo electrónico de su rival en la carrera electoral, respondió lacónicamente: “No”.La apelación a Rusia para encontrar los emails borrados de Clinton llega poco después de que se haya apuntado a los servicios de inteligencia de ese país como posible origen de la filtración a Wikileaks de miles de mensajes que ponen en evidencia el trato de favor en las primarias por parte del Comité Nacional Republicano a la también ex senadora y antigua Primera Dama frente al senador por Vermont Bernie Sanders.Además, el candidato republicano se expresó contra Barack Obama, a quien calificó de ser “el presidente más ignorante” en la historia del país y agregó que se teme que Clinton, a la que tildó de “desastre”, sería “peor”.