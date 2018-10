03, Agosto, 2016 03, Agosto, 2016 5:16 a.m. 5:16 a.m.

CAPRILES CONVOCA A MARCHAS PARA ACELERAR REVOCATORIO

El líder opositor, Henrique Capriles, convocó a nuevas movilizaciones para acelerar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Las marchas se realizarán en varios estados del país, pero no habrá concentraciones en Caracas. Vamos a exigir una respuesta oportuna y por eso nos movilizaremos a nivel nacional", dijo el ex candidato presidencial, asimismo explicó que serán dos días continuos de movilizaciones y lo seguirán haciendo hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncie la fecha para la recolección del 20%. Capriles destacó que en Caracas no habrá movilizaciones dado que ese será el punto de encuentro si el CNE no da la fecha dentro del lapso que le corresponde. "Caracas no es Venezuela. Hay que visitar todos los rincones del país y activar a la gente". La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dio este martes un paso más en su esfuerzo por conseguir realizar el referendo revocatorio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de solicitar ante el Poder Electoral que se activara la segunda fase del proceso. Una vez que el CNE legitimó a la MUD el lunes como promotora del proceso, la alianza opositora pidió al ente que el último paso previo al referendo revocatorio, que consiste en la recolección del 20 por ciento de las firmas del padrón electoral, se realice entre el 23 y 25 de agosto.