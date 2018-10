03, Agosto, 2016 03, Agosto, 2016 11:42 a.m. 11:42 a.m.

TRUMP EXPULSÓ A BEBÉ QUE LLORABA Y A SU MADRE DE UN ACTO DE CAMPAÑA

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump protagonizó una nueva polémica al expulsar de uno de sus actos de campaña a un bebé que lloraba y a su madre, que lidiaba con el llanto. En un primer momento, Trump se dirigió a la madre en tono afable: "No te preocupes por el bebé. Amo a los bebés. Escucho a un bebé llorar y me gusta. Qué bebé. Qué hermoso bebé. No te preocupes, no te preocupes”. El magnate siguió con su mitin en Ashburn (Virginia) pero el llanto del pequeño no cesó y en menos de dos minutos cambió de opinión. "En realidad solo estaba bromeando, puedes llevarte a este bebé de aquí", dijo desafiante. Acto seguido se justificó ante la audiencia haciendo mofa de la mamá: "Me parece que en realidad ella se ha creído que a mí me gusta que haya un bebé llorando mientras hablo”. A parte del bebé, dos grupos de manifestantes fueron expulsados de la sala.