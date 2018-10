12, Agosto, 2016 12, Agosto, 2016 9:23 a.m. 9:23 a.m.

MÉXICO EN EMERGENCIA AMBIENTAL POR ELEVADOS NIVELES CONTAMINACIÓN

Las autoridades activaron la emergencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a un incremento de contaminantes, por lo que ordenaron restricciones a la circulación vehicular y a la actividad industrial para este viernes. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que el transporte masivo de los contaminantes provocó un incremento extraordinario en el sur de la Ciudad de México. Se registraron 151 puntos en el índice de calidad del aire. En consecuencia no podrán circular hoy todos los vehículos cuya placa de circulación termine en 9 o 0. Tampoco vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten hologramas de "exento", "doble cero" y "cero". Asimismo, recomendó a niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanecer en interiores de entre las 1:00 pm. y las 6:00 pm. También exhortó a la población en general evitar actividades deportivas o de recreación al aire libre, y a deportistas abstenerse de realizar ejercicio al aire libre que requiera esfuerzo vigoroso. Fuente: Globo Visión.