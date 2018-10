12, Agosto, 2016 12, Agosto, 2016 12:12 p.m. 12:12 p.m.

PROHIBEN EL USO DE LOS BURKINIS EN ALGUNAS PLAYAS DE FRANCIA

None

El alcalde de la ciudad francesa de Cannes prohibió el uso de los burkinis (vestidos de baño que usan las mujeres musulmanas que cubren todo el cuerpo desde la cabeza hasta los tobillos) en las playas de la rivera francesa, hecho que provocó la ira de los musulmanes franceses y activistas de derechos humanos. El alcalde David Lisnard firmó la ley con la cual “el acceso a las playas y a la zona de baño queda prohibida para quienes no tengan [ropa de baño] que respete las buenas costumbres y el laicismo”. “La ropa de playa que muestre ostentosamente afiliación religiosa, cuando Francia y algunos lugares de culto están bajo amenaza terrorista, es susceptible de crear riesgos de perturbación del orden público (multitudes, peleas) que es necesario prevenir”, dice la ley. Hervé Lavisse, presidente de la Liga de Derechos Humanos de la sección de Cannes-Grasse, le dijo a CNN que la ley es “ilegal” y tendrá “resultados contraproducentes” porque “en vez de estar en una situación de apaciguamiento, estamos en situación de excitación”. Para Lavisse la ley es discriminatoria “una vez más con los musulmanes”. El traje islámico es un polémico tema en Francia donde las mujeres no pueden llevar completamente tapada su cara en lugares públicos. Pero hasta el momento no hay una prohibición para que puedan portar símbolos religiosos o ropa específica. Fuente: CNN.