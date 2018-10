14, Agosto, 2016 14, Agosto, 2016 8:41 a.m. 8:41 a.m.

REINO UNIDO APLAZARÍA SU SALIDA DE LA UE HASTA FINES DEL 2019

None

Reino Unido podría abandonar la Unión Europea cerca de fines del 2019 y no a comienzos de ese año como esperan algunos políticos, informó el Sunday Times citando a fuentes que han sido informadas por ministros que los departamentos a cargo del "Brexit" no están listos. Reino Unido votó a favor de salir de la UE el 23 de junio, pero la primera ministra Theresa May ha dicho que no invocará este año el Artículo 50, un proceso formal de dos años para abandonar el bloque, debido a que el país necesita tiempo para preparar las negociaciones. El Ministro de Comercio Internacional británico, Liam Fox, dijo en julio que el próximo año podría ser el mejor momento para que Reino Unido inicie el proceso de salida. Sin embargo, el Artículo 50 podría ser invocado incluso más tarde que eso, dijeron al Sunday Times fuentes de la Ciudad de Londres que han sido advertidas por los ministros en privado, debido a retrasos provocados por la falta de personal en los nuevos departamentos creados para manejar la salida de Reino Unido desde el bloque. Las elecciones en Francia en mayo y en Alemania en septiembre también podrían retrasar el momento en que Reino Unido invoque el Artículo 50, informó el diario. Cualquier retraso en el proceso del "Brexit" posiblemente motivará críticas de los miembros del Partido Conservador de May que favorecen la salida de la UE, como John Redwood, quien ha pedido una rápida separación del bloque.