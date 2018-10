16, Agosto, 2016 16, Agosto, 2016 3:35 a.m. 3:35 a.m.

NADADORA CHINA ROMPE TABÚ AL HABLAR DE SU PERIODO EN LOS JUEGOS DE RÍO

La nadadora china Fu Yuanhui rompió el tabú del periodo de la mujer, la menstruación en los Juegos Olímpicos, Río 2016. Fu Yuanhui se agarró el costado con una expresión de dolor en su rostro; acababa de terminar en el cuarto lugar en el relevo 4×100 metros combinados de las mujeres este domingo, y el entrevistador le preguntó si estaba bien. "Siento que no nadé bien hoy", dijo Fu, hablando en mandarín. "Decepcioné a mis compañeros de equipo". "Sí (mi vientre duele) porque mi periodo vino ayer. Me siento un poco débil y agotada, pero esto no es una excusa. De todos modos, no lo hice bien”, espetó la nadadora. El comentario de Fu se han ganado innumerables admiradores en línea por considerarlos “sinceros”. "Fu Yuanhui destroza también los estereotipos femeninos. Está hablando de su ciclo menstrual en los Olímpicos. Wow. Que ya no haya vergüenza, estigma o silencio", tuiteó una usuaria. Los francos comentarios de la nadadora son particularmente sorprendentes dado a la estigmatización general de las mujeres chinas a las toallas sanitarias. Las toallas sanitarias son difíciles de encontrar en muchas farmacias chinas, explica la periodista de la cadena internacional CNN en Beijing Dong Serena, de 26 años, añadiendo que no tenía idea de lo que era un tampón (toalla) antes de viajar a los EE.UU. para la universidad en 2010. CNN