24, Agosto, 2016 24, Agosto, 2016 10:52 a.m. 10:52 a.m.

NUEVO REVÉS PARA ROUSSEFF A HORAS DEL INICIO DEL JUICIO

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Ricardo Lewandowski, negó un pedido presentado por la defensa de la presidente suspendida, Dilma Rousseff, para anular una de las etapas que dio continuidad al proceso de juicio político contra la mandataria. La defensa de Rousseff alegaba que la votación el último 10 de agosto en el plenario del Senado para la apertura del juicio incumplió algunos procedimientos protocolarios del reglamento de la Cámara alta, como la aprobación preliminar de algunos puntos en bloques de parlamentarios y no de manera individual. Lewandowski, quien presidirá a partir del jueves el juicio, señaló que las votaciones en bloque "no trajeron perjuicio a la acusada" y explicó que a la Corte Suprema "no le compete recusar" decisiones tomadas por el Legislativo. El plenario del Senado aprobó el pasado 10 de agosto, con 59 votos a favor y 21 en contra, la apertura del juicio a Rousseff, acusada de maniobras fiscales para maquillar los informes de cuentas públicas en su gestión de 2014 y 2015. Fuente: Infobae.