29, Agosto, 2016 29, Agosto, 2016 7:22 a.m. 7:22 a.m.

UNIVERSIDAD CONFIRMA PLAGIO EN TESIS DE PEÑA NIETO

La Universidad Panamericana (UP) de México confirmó diversas formas de plagio en la tesis universitaria elaborada por el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, para obtener su grado de licenciado en Derecho, pero lo considera un "hecho consumado". El reglamento general "no es aplicable a ex alumnos", y se trata de "un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido", dijo en un comunicado la institución. La UP explicó, luego de confirmar diversas formas de plagio que reveló la semana pasada una investigación periodística con base en un análisis de expertos, que se abocó a la búsqueda de reglas que permitieran responder a un hallazgo de esta naturaleza, dijo la universidad que declina retirar el grado académico otorgado en 1991 al mandatario. La conclusión es que "se trata de un caso sin precedentes en el que no existen disposiciones en los cuerpos regulatorios aplicables a ese procedimiento de titulación", explicó la institución. La UP respondió así a un reportaje de la periodista Carmen Aristegui, basado en un análisis de especialistas y académicos, que descubrió que "una buena parte de esa tesis se realizó con materiales plagiados", al presentar como propios 197 de 682 párrafos textuales de todo el contenido, que pertenecen a otros autores que no son citados. La Universidad Panamericana, vinculada a la orden católica conservadora del Opus Dei, reconoce que el trabajo requerido para obtener el grado académico contiene cinco formas de citas ajenas, entre las que se hallan "reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía". Las formas del plagio "La tesis presenta ideas propias, ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas", pero la UP considera que, a pesar de esa trampa académica "el procedimiento de titulación cumplió con los requisitos de tiempo y de forma vigentes", hace 25 años. Además, el joven Peña Nieto introdujo "reproducciones textuales en las cuales no existe cita a pie de página pero sí referencia en el apartado de bibliografía; y reproducciones textuales en las que se da crédito al autor de forma ambigua o imprecisa". Otras falencias académicas son "casos en los que se da crédito al autor original, pero no a la fuente de la que fue tomada la cita". En un comunicado la UP cercana a la orden católica conservadora del Opus Dei, informó el balance de la revisión del "desempeño de la entonces Escuela de Derecho, en el proceso de titulación del ex alumno", referente a la tesis titulada "El Presidencialismo Mexicano y Álvaro Obregón (1920-1924)" presentada en 1991. La UP solicitó una consulta técnica a la estatal Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) principal centro de estudios del país para que "confirme por escrito este criterio". La investigación periodística revelo que la tercera parte del trabajo provienen de textos de una decena de autores por lo menos, a los que el actual presidente no cita o ni siquiera menciona en la bibliografía del trabajo. En respuesta, el portavoz de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez, emitió la semana pasada un comunicado en el que aseguró que Peña Nieto "cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado". "Por lo visto errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico", ironizó el portavoz. Fuente: Sputnik.