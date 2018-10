02, Septiembre, 2016 02, Septiembre, 2016 9:19 a.m. 9:19 a.m.

MUJICA: A DILMA LA DESTITUYERON POR NEGARSE A LA CORRUPCIÓN

El expresidente y actual senador de Uruguay, José Mujica, expresó que la mandataria de Brasil electa en los comicios de 2014, Dilma Rousseff, fue destituida porque no cedió a las presiones para cubrir a políticos acusados de corrupción. “A esta mujer la están condenando por no haber entrado en la corrupción”, afirmó Mujica. El exmandatario uruguayo, recordó que el proceso de impeachment de Rousseff comenzó luego de que la mandataria se negara a ceder protección parlamentaria a quien era el presidente de la cámara de diputados, Eduardo Cunha. “Existe un señor, Eduardo Cunha, que era presidente del Parlamento y parece que alguien que pasó por Suiza le dejó 5 millones de dólares a su nombre pero él no sabe quién fue”, ironizó el senador. Mujica agregó que tanto el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil (izquierda) como la presidenta no intervinieron para evitar que fuera investigado y eso llevó a Rousseff a la condena. “Y cuál fue el error del PT, error entre comillas y el error de la presidenta, no agarrar viaje para tapar un hecho de corrupción”, concluyó. Fuente: TeleSurTv.