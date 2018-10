14, Octubre, 2016 14, Octubre, 2016 3:30 a.m. 3:30 a.m.

SANTOS PRORROGA LA TREGUA CON LAS FARC

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció este jueves su decisión de prorrogar hasta el próximo 31 de diciembre el alto al fuego bilateral con la guerrilla de las FARC, en vigor desde el pasado 29 de agosto. "He tomado la decisión de prorrogar el cese al fuego bilateral hasta el 31 de diciembre", indicó el mandatario en una alocución al país en cadena nacional. Precisó que lo había hecho a solicitud de un grupo de estudiantes con los que se reunió este jueves en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano. Según Santos, uno de ellos le recordó que en el Ejército y en la guerrilla "hay jóvenes pendientes de lo que pase, esperando no tener que volver a disparar", y por eso decidió prorrogar el alto el fuego. El presidente presentó un balance del diálogo que ha mantenido con diferentes sectores políticos y sociales del país para destrabar el proceso de paz con las FARC. "Que quede claro: esto no es un ultimátum ni fecha límite, pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine mucho antes porque como me dijo una estudiante hoy, 'el tiempo conspira contra la paz y la vida'", explicó el jefe de Estado. El alto el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo entre el Gobierno y las FARC comenzó el 29 de agosto, y con ese fin el Ministerio de Defensa emitió entonces una resolución reglamentando esta medida, que estuvo vigente hasta el pasado 2 de octubre, día en que se celebró un plebiscito que dejó en el aire la aplicación del acuerdo de paz. Como los colombianos rechazaron el acuerdo en el plebiscito, aunque por un estrecho porcentaje de votos, el 4 de octubre Santos decidió prorrogar hasta el día 31 de este mes la resolución del alto el fuego para evitar cualquier incidente armado entre las partes. EFE