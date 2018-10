COLOMBIA, SE APLAZA DIALOGO HASTA LIBERACIÓN DE REHÉN

Lee también: COLOMBIANOS BUSCAN OTRO ACUERDO DE PAZ

Elestá dispuesto a no llevar a realización los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, la cual estaba planeada para este jueves, en Quito, Ecuador; puesto que no tiene la certeza de la, Odín Sánchez,, informó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo."Si no se puede hacer la instalación el día de hoy (jueves), el gobierno (de Juan Manuel Santos) está listo para hacerla mañana o el sábado, o en el momento en que tengamos la certeza de la liberación de Odín Sánchez", afirmó Cristo. No obstante "hay contacto con el, que asegura que está en toda la disposición y que está en marcha (...)", las autoridades no disponen de información que accedaa corroborar esta noticia.