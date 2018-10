17, Noviembre, 2016 17, Noviembre, 2016 12:11 p.m. 12:11 p.m.

SEAN PENN ASEGURA QUE ALGUNAS CELEBRIDADES SON TACAÑAS

En una entrevista ofrecida a la revista estadounidense Haute Living, el actor de Hollywood, Sean Penn, aseguró que la mayoría de sus colegas son avaros. Desde hace seis años, Penn ha invertido tiempo y dinero en beneficio de Haití. Él confiesa su amor por esta nación. “De verdad pasó de esta forma: en cuanto llegué, como tanta gente, me enamoré ─de su gente y de las posibilidades que tiene─”, declaró a Haute Living. Después del terremoto que azotó al país caribeño en 2010, este artista fundó Haitian Relief Organization (HRO, por sus siglas en inglés), que desarrolla programas de desarrollo sustentable para mejorar el estilo de vida de los haitianos afectados por este fenómeno natural. En agosto, Penn anunció que participaría en Haiti Takes Root, un ambicioso convenio a largo plazo entre los haitianos, el gobierno francés y el multimillonario Sean Parker. La incitativa de trescientos millones de dólares busca reparar el país incrementando la experiencia técnica y fortaleciendo la gobernabilidad. La meta es mejorar las relaciones gubernamentales en ecoturismo y legislación medioambiental. Anualmente, Penn realiza una gala de caridad para ayudar a los haitianos, en la que participan varias celebridades como Johnny Depp, Chris Hemsworth y Gwyneth Paltrow, además de los filántropos Marc Benioff y Sean Parker. Algunas las bandas o cantantes que se han presentado en dicho evento son: Red Hot Chili Peppers, U2, Chris Martin y Madonna. Aparte de recaudar fondos para Haití, el propósito del actor es lograr que todos vean lo positivo de esta causa. A velada asisten algunas de las personas más famosas y ricas del mundo. Aunque, en 2015 y 2016, Help Haiti Home recaudó seis y siete millones de dólares, respectivamente, Penn reconoció que su única queja es que las mismas diez personas donan una y otra vez. “Hay algunas personas extraordinarias que vienen, pero, luego, usted tiene una sala llena de gente que no dará nada. Ellos comen, disfrutan y ven la banda, pero, honestamente, no creo que haya una persona en ese cuarto que no pueda aportar veinticinco dólares. Siempre me asombra lo mismo”, confesó Penn. Traducción: 100 % Noticias