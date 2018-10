LOS OBAMA COMIENZAN MUDANZA A SU NUEVA CASA

Faltan solo dos días para que la familia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, salga de la Casa Blanca, lugar que habitaron por 8 años. Los Obama habitarán una vivienda a menos de tres kilómetros de la Casa Blanca, un hogar donde ya se empezaron a hacer nuevas renovaciones para la comodidad de los nuevos inquilinos. La casa le pertenece al ex jefe de comunicaciones de Bill Clinton, Joe Lockhart, quien arrendará la vivienda al gobernador.Un nuevo muro fue construido en el ingreso de la residencia, además de nuevas alfombras al gusto de Michelle Obama, además de obras de arte que la familia adoraría tener en su nueva casa. La propiedad tiene 9 habitaciones y fue construida en 1928. Según expertos en inmobiliaria, la casa está valorada en 5 millones de dólares. Pero, el presidente habría alquilado la propiedad por 222 mil dólares al mes. Barack Obama será el primer presidente de Estados Unidos, desde 1921 en quedarse en Washington al acabar su mandato. ¿La razón? Sasha, la menor de las hijas aún no acaba el colegio y la familia esperará que termine para poder mudarse. Pero ellos no se irán de inmediato a su nueva casa, pues se conoce que el presidente, luego de la juramentación de de Donald Trump, tendrá unas merecidas vacaciones con su familia en California. Luego tomará un avión comercial, ya que no hará uso del presidencial, y volará a la capital del país norteamericano. Hasta el momento se desconoce si Obama postulará un trabajo o tomará alguna de las propuestas que le han hecho en los últimos meses.