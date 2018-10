DONALD TRUMP YA ES PRESIDENTE DE EE.UU.

Desde ya se han publicado algunas de las primeras propuestas de Trump, se ven plasmadas en la página web oficial de la Casa Blanca, donde incluye estos ejes: 1. Política exterior. Trump aboga por anteponer los intereses de Estados Unidos en política exterior al bienestar de otros países aliados, proponiendo una mayor firmeza en las relaciones exteriores. 2. Fortalecer las fuerzas armadas. El gabinete de Trump propone reforzar y reconstruir los cuerpos de seguridad estadounidenses y trabajar para mejorar la atención sanitaria a los veteranos. 3. Empleo y crecimiento. Una de las insignias de Trump ha sido la creación de empleo a pesar de que la tasa de desempleo se encuentra en mínimos históricos. El republicano aboga por un proteccionismo económico, sobre todo en industrias como la automovilística o la de manufacturación. 4. Energía. El equipo del presidente luchará por eliminar ciertas regulaciones que frenan el crecimiento de empresas e industrias, según opina. Entre otras, Trump tratará de deshacer el plan contra el cambio climático.

Donald Trump fue juramentado como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. La jurmentación al magnate ocurrió a las 11:00 a.m. hora Nicaragua. El discurso del presidente Trump ha sido corto, con tan solo 1.433 palabras, cuando la media de los presidentes es en promedio 2.300. Desde Jimmy Carter hasta el actual presidente, todos los gobernantes hablaron más que él, informa El País. "Debemos pensar y soñar a lo grande. No aceptaremos más a todos los políticos que no hacen nada más que quejarse pero no trabajan para encontrar soluciones", asegura el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Trump también vuelve a recalcar en su primer discurso los planes para su nación,"Nunca volverán a ser ignorados. Sus voces y sus sueños van a definir el destino de Estados Unidos. Juntos vamos a hacer que América sea fuerte, rica, orgullosa, segura y, si, también, América será grande de nuevo", asegura.