PUTIN BUSCA DESARROLLAR ARMAS ROBÓTICAS

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó este jueves a los representantes de la industria armamentística rusa a desarrollar "armas robóticas", y subrayó que no sólo se trata de revolucionar el sistema de armamentos de las fuerzas sino también de pensar en el futuro de la propia industria. "Los complejos robóticos autónomos son una vía de futuro muy importante" para la industria, aseveró el jefe del Kremlin en una reunión de la comisión industrial-militar rusa y en medio de creciente tensión con la OTAN, que en las últimas semanas reforzó su presencia militar en países de Europa del Este que limitan con Rusia. Putin también se refirió a las armas convencionales. Para el jefe del Kremlin, es fundamental que los desarrollos de ese tipo de armamentos "tengan en cuenta los conflictos potenciales" y la situación en el terreno tanto en el mundo como en Rusia. Pese a la notable escalada de tensión con Occidente, Putin aseguró en su rueda de prensa anual de diciembre que no encararía una carrera armamentística, entre otras cosas para "no gastar recursos" que Rusia no tiene.