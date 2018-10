27, Enero, 2017 27, Enero, 2017 11:50 a.m. 11:50 a.m.

CIFRAN ESCASEZ DE MEDICINAS EN VENEZUELA EN UN 85%

El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, aseguró este viernes que la escasez de medicamentos en Venezuela alcanza el 85% y destacó la caída en la entrega de divisas como uno de los factores que más afecta a la producción de medicinas. "Mantenemos un nivel de falla de un 85% (...) No hay una verdadera planificación de la producción porque, lamentablemente, las empresas ya no pueden dedicarse a programar y planificar su producción por la cantidad de problemas que tenemos", indicó Ceballos en entrevista con el canal privado Venevisión. Aunque señaló que el desabastecimiento de medicinas es ocasionado por varios factores, resaltó que en 2016 se recibieron "menos de la mitad" de las divisas que fueron entregadas el año anterior, y pidió a las autoridades que "se den cuenta" de que el problema es de producción y no de distribución. "Lamentablemente, todas las políticas que ha implementado el Estado han sido hacia la distribución (...) no, señores, acepten que es un problema de abastecimiento, que es un problema de producción", dijo. El presidente de la federación calificó de "crítica" la crisis que atraviesa el sector e hizo un llamado a las autoridades competentes y al Gobierno nacional a "generar cambios" ya que, afirmó, los venezolanos están "pagando" con sus vidas "la grave situación" que atraviesa Venezuela. "Todo se lo achacan a los precios del petróleo, nosotros no conocemos ningún país exportador de petróleo donde estén muriendo pacientes por falta de medicamentos y por falta de alimentos", afirmó.