MELANIA TRUMP REAPARECE TRAS PASAR 2 SEMANAS SIN DEJARSE VER

Hacía más de dos semanas que no se sabía nada de Melania Trump. Mientras su esposo, el presidente de Estados Unidos, acapara cada día una docena de titulares y polémicas, ella se ha mantenido alejada de los focos de atención. La ex modelo eslovena, como ya avisó antes de que Donald Trump ganara las elecciones, se ha quedado a vivir en Nueva York hasta que su hijo Barron acabe el curso escolar. Este viernes por fin se pudo ver a Melania Trump enfundada en un vestido rojo junto a Donald. La elección del color no era gratuita, era un guiño a la celebración del “Día de vestirse de rojo” que se celebra en Estados Unidos.Melania Trump rompió la tradición de las primeras damas al no mudarse de inmediato a la Casa Blanca como sus antecesoras, pero su hijo pequeño tiene solo 10 años y el matrimonio prefirió no hacerle cambiar de colegio a mitad de curso. Así que madre e hijo viven de momento en el lujoso ático de la Torre Trump en Manhattan. Muchos diarios estadounidenses han bautizado a Melania como “la primera dama ausente”. Su ausencia se hizo más evidente el pasado miércoles cuando la hija mayor del presidente, Ivanka Trump, fue la encargada de acompañar a Donald a una base militar en Delaware para recibir los restos mortales de un soldado estadounidense fallecido en Yemen. Aunque ella huye de la etiqueta, lo cierto es que parece que Ivanka Trump está ejerciendo de “primera dama en funciones” hasta que su madrastra se mude a la Casa Blanca. La hija mayor del presidente, que mantiene una relación muy cercana con su padre, todavía no tiene un cargo oficial en el nuevo Gobierno, aunque no se descarta que eso ocurra.