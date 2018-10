24, Julio, 2017 24, Julio, 2017 11:34 a.m. 11:34 a.m.

NICOLÁS MADURO LANZA SU VERSIÓN DE "DESPACITO"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó el domingo una versión del hit mundial "Despacito" para promocionar las elecciones de su controversial Asamblea Constituyente. "Tenemos una canción que hizo un grupo de creadores (...). Vamos a ver si pasa la prueba", dijo Maduro sonriente, en su programa semanal en la televisora estatal VTV cuando presentó el "remix" del masivo éxito musical de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee. "Despacito, ejerce tu voto en vez de las balas y ve con tus ideas siempre en paz y en calma", dice la versión, mientras el gobernante socialista meneaba los hombros de un lado a otro y acompañaba el ritmo con palmas. En medio de una grave crisis política y económica, entre protestas contra el presidente Maduro que dejan más de un centenar de muertos en cuatro meses, la oposición ha llamado a "un boicot" contra el proyecto del mandatario, cuyos 545 delegados se elegirán el próximo domingo. Denuncia que se trata de un "fraude" para instaurar una dictadura. Mientras tanto, uno de los intérpretes de la famosa canción, Luis Fonsi lamentó que su tema haya sido utilizado por el régimen chavista. "En repetidas ocasiones he dicho lo mucho que me disfruto de las versiones que han salido de Despacito a nivel mundial, sin embargo, considero que debe haber un límite. En ningún momento se me ha consultado, ni yo he autorizado el uso o el cambio de la letra de Despacito para fines políticos, muchos menos en medio de la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto como es #Venezuela. Mi música es para todos aquellos que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla como una propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro", expresó el cantante en su cuenta de Twitter. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!