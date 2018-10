HILLARY CLINTON LLAMA A TRUMP “ASQUEROSO”

La ex candidata presidencial demócratacalificó a su rival republicano, el presidente de Estados Unidos,, como “” y subrayó que “” cuando este se puso detrás de ella en uno de los debates presidenciales de 2016. “Fue increíblemente incómodo. Estaba literalmente respirando en mi cuello. Mi piel se erizó. Fue uno de esos momentos en los que deseas poder dar al botón de pausa y preguntar a todo el mundo que está mirando ‘Bueno, ¿qué haría usted?'”, señaló en su nuevo libro de memorias “What Happened” (Lo que ocurrió), sobre la campaña electoral del pasado año. El programa “Morning Joe” de MSNBC divulgó este miércoles extractos de la versión en audio del libro leídos por la propia Clinton. “¿Te mantienes calmada, sigues sonriendo y continuas como si no estuviera invadiendo de manera repetida tu espacio? ¿O te giras, le miras a los ojos y le dices alto y claro: ’Vete para atrás, asqueroso. Aléjate de mí. Ya sé que te encanta intimidar a las mujeres, pero no puedes intimidarme a mí, así que vete?'”, agregó la también ex secretaria de Estado.Clinton se refería así a uno de los momentos más comentados del segundo debate presidencial en San Luis (Misuri) en octubre de 2016, en el quemientras ella intervenía y se situó a sus espaldas. Durante la campaña, salió a la luz un antiguo vídeo en el que el magnate neoyorquino se jactaba de cómo aprovechaba su riqueza y posición para acosar sexualmente a varias mujeres.