UN HOMBRE VIOLA A SU PROPIA MADRE Y LA EMBARAZA

Rubén Quintana Vargas, de 20 años ha sido denunciado en múltiples ocasiones por presuntamente violar en reiteradas ocasiones a su propia madre hasta dejarla embarazada en el país vecino Costa Rica, informó el diario Extra. El diario en su versión digital indica que el hombre supuestamente es adicto a las drogas y bajo esos efectos comete el hecho. “Me ha quebrado celulares, ha destruido las denuncias que le he puesto para borrar evidencia, me ha robado las cosas y vendido mi ropa por droga. Me confesó que me ha vendido por drogas y sexo, no sé a dónde ir, nadie me ayuda, por eso”, dijo la madre del hombre al periódico costarricense.La nota firmada por el periodista Johan Rojas Ortega asegura que la mujer está cansada de pedir ayuda e interponer denuncias en varias instituciones debido a la serie de violaciones que recibe de su hijo. Entre las primeras instancias que recurrió está el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), accedió a un programa de protección, pero ante un intento contra su integridad lo abandonó y por eso no tiene domicilio fijo. “He buscado trabajo, pero me han respondido que no me pueden contratar porque estoy embarazada y es un riesgo, pero necesito comer y una cama para dormir. Sicológicamente no estoy bien, estoy deprimida, lloro todo el tiempo y he perdido la cuenta de las veces que me ha violado”,