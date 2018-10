ASAMBLEA CONSTITUYENTE ELIMINA ALCALDÍA DE CARACAS

10:37 a.m.

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó este miércoles por unanimidad suprimir la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cuyo último alcalde electo, fue el opositor Antonio Ledezma, quien escapó del país el mes pasado tras más de mil días privado de libertad. "Se suprime y ordena la liquidación de la Alcaldía Metropolitana, el Cabildo Metropolitano y la Contraloría Metropolitana, todas estas del área metropolitana de Caracas", reza el decreto de supresión. Con jurisdicción sobre los cinco municipios que conforman la gran Caracas, la Alcaldía Metropolitana estaba considerada la institución municipal más poderosa del país. Tras la primera victoria electoral de Ledezma en 2008, el Gobierno del presidente Hugo Chávez creó una alcaldía paralela que dejó muy mermada la capacidad de actuación de la Alcaldía Metropolitana. Junto con la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la Constituyente (integrada únicamente por chavistas), que han tomado todas sus decisiones por unanimidad desde que tomaran posesión en agosto, ha eliminado también la Alcaldía del Alto Apure, entidad situada en el oeste del país. La Alcaldía Metropolitana de Caracas y la del Alto Apure fueron las dos únicas del país para las que no se celebraron elecciones el pasado 10 de diciembre, cuando en el resto de los municipios se eligió alcalde en los comicios locales. El primer vicepresidente de la Constituyente, Aristóbulo Istúriz, aseguró que no existe "la necesidad de crear una nueva institución" que sustituya a las alcaldías eliminadas, y manifestó su apuesta por "crear y fortalecer los consejos comunales, establecer las comunas, crear las ciudades comunales y darle forma o vida al Estado comunal". Ledezma, que fue detenido en febrero de 2015 acusado de delitos de asociación para delinquir y conspiración por los que aún no ha sido juzgado, llegó a declararse en huelga de hambre por lo que consideró una usurpación de sus funciones.

