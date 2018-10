HALLAN CADÁVERES DE DOS BEBÉS EN UN CONGELADOR EN ALEMANIA

9:46 a.m.

La Policía alemana encontró los cuerpos de dos bebés en el congelador de una vivienda de la localidad de Benndorf (este del país), después de que un hombre denunciara que su expareja conservaba un cadáver en casa. Según informó la Policía, el registro de la vivienda tuvo lugar anoche y la madre fue arrestada de forma temporal, ya que no se puede descartar la existencia de delito. A la espera de las autopsias, se desconoce la causa del fallecimiento de los bebés y si nacieron con vida, aunque los primeros indicios apuntan a que llevaban tiempo muertos. Fuentes policiales citadas por la cadena pública regional MDR señalaron que la madre, de 46 años, se encuentra ya en libertad y que no está previsto que la Fiscalía pida hoy su detención. La expareja de la mujer dijo a MDR que descubrió el cadáver de un bebé en el congelador el pasado abril y que la amenazó con acudir a la Policía, pero que dejó el tema porque estaban organizando para la hija la tradicional fiesta con la que se celebra en el este de Alemania la entrada en la edad adulta. Después de tener una pelea ayer, decidió finalmente acudir a la Policía, añadió el hombre, quien aseguró que no sabía que eran dos los bebés que escondía la mujer. La mujer tiene otros dos hijos, uno ya independizado y una de 15 años que está siendo atendida por los servicios sociales.

