EL LIBRO QUE DONALD TRUMP NO QUIERE QUE LEAS

Desde la medianoche del jueves comenzaron a formarse las colas en Washington para comprar el controvertido libro del periodista Michael Wolff, ", que este viernes sale a la venta y que pinta a un presidente inseguro, ignorante y caprichoso y una presidencia en caos. La BBC mostró un video en el que se a docenas de personas en una liberaría de Washington comprando el libro, después de hacer colas al estilo de las de "Harry Potter", dice. El mandatario estadounidense Donald Trump junto a su esposa e hijo Trump, afirmó antier tras intentar impedir la publicación, que el libroy fuentes inventadas. El libro se basa en entrevistas a personas cercanos al presidente, entre ellos el propio monje negro de los primeros meses de gestión, Steve Bannon. "No autoricé ningún acceso a la Casa Blanca (de hecho le dije que no varias veces) al autor de este libro falso! Nunca hablé con él para el libro. (Está) lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen", escribió el mandatario en Twitter sobre Wolff, quien este viernespara defenderse. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/949126530839572481 El presidente de Estados Unidos tiene "menos credibilidad que, acaso, cualquiera que haya pisado la Tierra hasta ahora", disparó. Wolff, quien estuvo meses en la Casa Blanca de Trump buscando información para su libro, respondió así al presidente que lo acusó de escribir un montón de mentiras. En una entrevista con el programa Today de la NBC, Wolff dijo que todos en el equipo de Trump dicen queY agregó: "lo que quieren decir es que tiene la necesidad de gratificación instantánea. Todo se trata sobre él...". "Este hombre no lee, no escucha. Es como una pelota de pinball (flíper) rebotando contra los costados", graficó, aludiendo a una personas fuera de control y a los tumbos.