LOS PAÍSES MÁS PELIGROSOS DE AMÉRICA LATINA SEGÚN EE.UU

2:49 a.m.

El Departamento de Estado de los EE.UU lanzó un nuevo sistema de advertencia para el viajero. El documento presentado por las autoridades norteamericanas clasifica al resto de países según su nivel de peligrosidad, como una manera de asesorar a los turistas que piensen viajar al exterior. El ranking de Recomendaciones de Viaje del Departamento de Estado pone una nota, de 1 a 4, según las condiciones de cada país, con una revisión permanente, para proveer a los viajeros de "información clara y confiable". América Latina no estuvo exenta de esta clasificación. Para los Estados Unidos ningún país de la región alcanza el nivel 4. Países como Corea del Norte, Siria o Somalia son los que están bajo esta puntuación según el Departamento de Estado estadounidense. Sin embargo, seis son los países latinoamericanos que ingresaron en la categoría 3, que sugiere "reconsiderar el viaje". A continuación el detalle de los países latinoamericanos que están dentro de la categoría 3 del sistema de advertencia para el viajero estadounidense."Reconsiderar el viaje debido al crimen". Homicidios, violaciones y robos armados son comunes en este país centroamericano. Otro punto fuerte en contra de El Salvador es la actividad de pandillas y ante un escaso control policial. El informe sugiere a los turistas no vestir relojes o joyas de lujo y contratar guías certificados con el gobierno local."Reconsidera el viaje debido a ataques a la salud dirigidos a empleados de la embajada estadounidense en La Habana". Las autoridades aconsejan evitar el Hotel Nacional y el Hotel Capri, y ofrece una lista de lugares para buscar asistencia médica. Los síntomas sufridos por los funcionarios y la falta de precisiones sobre el origen de estos presuntos ataques, hacen que las autoridades adviertan a los ciudadanos estadounidenses que "pueden estar en riesgo"."Reconsiderar el viaje debido al crimen y disturbios civiles". Lo más importante que destacan las autoridades estadounidenses es que su gobierno tiene una capacidad limitada para proveer servicios de emergencia a sus ciudadanos en ciertas áreas del país, e incluso el personal diplomático tiene restringido su acceso en ciertas áreas de la capital, o el uso del transporte público. Además, los funcionarios indican que es común el crimen violento, como el robo, así como las protestas con quema de neumáticos y el bloqueo de rutas."Reconsiderar el viaje debido al crimen". Crímenes violentos, tales como violaciones, secuestros y homicidios son comunes en ese país. "La policía puede escasear en recursos para responder efectivamente a estos serios incidentes criminales", dice el informe. Las recomendaciones mas comunes son: buscar hoteles con un estacionamiento seguro y personal permanente, así como evitar caminar y manejar de noche."Reconsiderar el viaje debido al crimen". Entre los crímenes más comunes menciona el homicidio, el robo armado y el tráfico de drogas y personas. Las autoridades sugieren no transitar de noche y ser cuidadosos en los cajeros automáticos."Reconsiderar el viaje debido al crimen, disturbios civiles, pobre infraestructura sanitaria y arrestos y detenciones arbitrarios de ciudadanos estadounidenses", pide el Departamento de Estado. "Las protestas y manifestaciones ocurren a diario, usualmente con poca anticipación. Suelen generar una fuerte respuesta policial que incluye uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, camiones hidrantes y balas de goma contra los participantes", advierte. Otro punto importante que se destaca es que hay escasez de comida, agua, medicinas e insumos médicos a lo largo de casi todo el país.México, Brasil y Colombia, pertenecen a la categoría 2. "Ejercer cautela aumentada: sea consciente del elevado riesgo de inseguridad", señalan desde el Departamento de Estado. En la categoría 1 entran Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Aunque para todos esos países, EE.UU. recomienda "ejercer precauciones normales: esta es la advertencia más baja para la inseguridad. Hay riesgos en todo viaje internacional".

