BRASIL CONFIRMA CONDENA POR CORRUPCIÓN DE LULA DA SILVA

7:23 a.m.

Con el voto de dos de los tres jueces del Tribunal Regional Federal de Puerto Alegre, la justicia brasileña decidió el miércoles confirmar la sentencia contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Después que el juez João Pedro Gebran Neto, rebatió todos los argumentos de la defensa del ex mandatario y pidió elevar la condena de 9 años y medio a 12 años y un mes de prisión, fue el turno de Leandro Paulsen, quien también ratificó la sentencia del juez Sergio Moro. "Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción" que operó en la estatal Petrobras, afirmó durante la mañana Gebran Neto, instructor del caso. Ahora solo restan los argumentos y la decisión del tercer magistrado, Victor Luiz dos Santos Laus, quien se pronunciará al respecto durante horas de la tarde del miércoles. El tribunal sesiona en medio de estrictas medidas de seguridad para proteger el propio tribunal y por temor a enfrentamientos entre miles de partidarios de Lula presentes en la ciudad y grupos de derecha que también llamaron a manifestarse.

