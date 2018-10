MENTOR DE MARK ZUCKERBERG: CRISIS DE CONFIANZA AMENAZA CON 'DESTRUIR LA COMPAÑÍA'

Lee también: FACEBOOK SUSPENDE CUENTA DE CAMBRIDGE ANALYTICA POR ROBO DE DATOS

Roger McNamee, uno de los primeros inversionistas en Facebook, y antiguo mentor de Mark Zuckerberg, se ha convertido ahora en uno de los críticos más abiertos de la plataforma y su liderazgo, señalando que la crisis de confianza pública que enfrenta esta red social “va a destruir a la compañía”. En 2016, McNamee enfrentó al CEO Mark Zuckerberg y al jefe de operaciones Sheryl Sandberg de Facebook, sobre lo que él consideraba un "problema sistémico en el producto". "Su respuesta fue tratarlo como un problema de relaciones públicas, no como un problema comercial", dijo McNamee en una entrevista con CNN. "Ni siquiera han dado el primer paso para admitir que hay un problema. Si no hacen algo muy pronto, las personas se darán cuenta de que ya no pueden usar Facebook", agregó.Ahora, Facebook está enfrentando una reacción violenta después de los informes de los datos políticos de que Cambridge Analytica recolectó información sobre 50 millones de usuarios de Facebook. Por este escándalo Facebook perdió $ 50 mil millones en valor de mercado esta semana. "Puedo entender que no apreciaron cómo su estrategia de crecimiento a cualquier costo podría tener repercusiones negativas", dijo McNamee. "Pero la verdad es que lo saben desde hace al menos un año. Y no hay excusa". Asimismo, Facebook está siendo analizado por los legisladores con respecto a la intromisión rusa en su plataforma previa a las elecciones de 2016. Ahora, los políticos de los Estados Unidos y el Reino Unido están recurriendo a Facebook y Zuckerberg para responder preguntas sobre el escándalo de Cambridge Analytica. McNamee recientemente se convirtió en asesor del Centro para la Tecnología Humana, una organización que trabaja para reparar la adicción a la tecnología mejorando el diseño de aplicaciones y servicios, aunque todavía posee acciones en Facebook.

