ODEBRECHT SOBRE LULA: "MIENTRAS MÁS SE MIRA MIS ARCHIVOS MÁS COMPLICA SU VIDA"

El empresario Marcelo Odebrecht, dijo el miércoles, en declaraciones al juez Sergio Moro, que cuanto más se mueve en sus correos electrónicos y archivos personales más complicada quedará la situación del ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en Lava-Jato.Marcelo fue interrogado a petición de la defensa del expresidente en un proceso que investiga si la firma Odebrecht pagó un edificio destinado al Instituto Lula en San Pablo y una cobertura vecina a la de la familia del líder del Partido de los Trabajadores en San Bernardo do Campo. Por su parte, Lula Da Silva niega las dos acusaciones. Su defensa alegó que, antes del testimonio, debería tener acceso a todos los emails de Marcelo - y no solo a aquellos seleccionados por el Ministerio Público. Moro autorizó, entonces, que los abogados de Lula tengan acceso a todo el contenido de las computadoras y datos que fueron incautados con el empresario.Al ser cuestionado por la defensa del ex presidente sobre la selección de los mensajes, el contratista respondió: Cuanto más voy (revisar archivos), más complica su vida (Lula) - dijo. El acceso deberá ser dado hasta el próximo 24 de abril, y la defensa puede seleccionar nuevos contenidos a ser anexados al proceso hasta el día 30 de este mes.

