Evo Morales enfrenta la elección presidencial más reñida de su carrera política

El presidente boliviano, Evo Morales, enfrenta las elecciones más difíciles de su carrera política el domingo mientras intenta extender sus casi 14 años en el poder.

El izquierdista de 59 años, que busca un cuarto mandato, todavía parece liderar las encuestas. Pero algunos sondeos dicen que es probable que no alcance una victoria de primera ronda y que pueda ser vulnerable a una oposición unida en una segunda vuelta en diciembre. Al primer presidente indígena de Bolivia se le atribuye la administración económica pragmática que extendió la riqueza de gas natural y minerales del país andino entre las masas.

Pero ha perdido el apoyo de los votantes frustrados por los escándalos de corrupción que afectan a su administración y su negativa a aceptar un referéndum sobre la limitación de los mandatos presidenciales. Los críticos también lo acusan de una respuesta tardía a los vastos incendios forestales este año que culpan de su impulso para desarrollar áreas con agricultura de tala y quema.

Una encuesta del 4 al 6 de octubre realizada por la Universidad Superior de San Andrés y otras instituciones mostró que Morales aparentemente lideraba a su rival más cercano, el ex presidente Carlos Mesa, con un 32% a 27% de cara a la primera ronda de votación, con el resto dividido entre otros candidatos.

Eso generaría una segunda vuelta, y la encuesta mostró que Morales y Mesa esencialmente empataron en poco menos del 36% cada uno en una carrera de dos vías, y el resto de los encuestados dijeron que estaban indecisos, emitirían una boleta nula o declinarían declarar un preferencia. La encuesta entrevistó a 14.420 personas y el margen de error fue de 2,8 puntos porcentuales.

"Definitivamente es la elección más cercana y enfrentamos la posibilidad de que Morales pueda ser derrotado después de 14 años de gobierno", dijo el analista político Jorge Dulón. Morales creció como pastor de llamas en las tierras altas bolivianas y se hizo famoso como el apasionado líder de un sindicato de cocaleros que luchaba contra los intentos respaldados por Estados Unidos de sofocar la cosecha, un estimulante suave profundamente arraigado en la cultura boliviana, pero que también es la materia prima para la cocaína.

Como presidente, presidió más de una década de crecimiento económico que impulsó los negocios en el país más pobre de América del Sur, al tiempo que se alió con un bloque izquierdista de líderes latinoamericanos, incluidos Hugo Chávez de Venezuela, Luis Inacio Lula da Silva de Brasil y Rafael Correa de Ecuador. Mantiene un amplio apoyo y continúa capitalizando su imagen de hombre común como un defensor de los pobres.

"Mientras estemos unidos, seguiremos derrotando a aquellos que no aman al pueblo boliviano", dijo Morales en la campaña esta semana refiriéndose a la oposición. Pero los conservadores siempre han desconfiado del líder del partido Movimiento Hacia el Socialismo, y se han indignado por los escándalos de corrupción, como una supuesta malversación de $ 6.8 millones de un fondo para pueblos indígenas, así como las denuncias de manipulación parcial del sistema de justicia. Muchos bolivianos también se enojaron por su decisión de buscar otra reelección a pesar de un referéndum popular que mantuvo los límites del mandato.

El líder actual con más años de servicio en Sudamérica pudo postularse solo debido a un fallo de la Corte Suprema que decidió que los límites violaban sus derechos políticos. "Lo que realmente ha deteriorado su poder es no respetar el referéndum de 2016 que dijo no a su reelección", dijo Dulón.Muchos jóvenes bolivianos tampoco recuerdan a un presidente que no sea Morales, y algunos dicen que están listos para el cambio a pesar de años de estabilidad económica y política.Mesa, que había sido vicepresidente, asumió el poder cuando su predecesor renunció en 2003 en medio de protestas masivas, y se hizo a un lado en 2005 en medio de renovadas manifestaciones dirigidas por Morales.

El periodista e historiador de 66 años describió la elección como una elección "entre la dictadura y la democracia". Morales y Mesa cerraron sus campañas el miércoles en La Paz y en la ciudad oriental de Santa Cruz, un bastión de la oposición.

No se espera que ninguno obtenga una mayoría en el Congreso, lo que podría conducir a un estancamiento para la próxima administración. Si bien Morales ha evitado los escándalos de corrupción personal que han asediado o derrocado a los líderes en la vecina Argentina, Brasil y Perú, Human Rights Watch ha acusado a su gobierno de socavar la independencia judicial al destituir arbitrariamente a casi 100 jueces desde 2017.

El grupo dijo que los jueces no recibieron una razón para los despidos por parte de un Consejo de Magistrados dominado por aliados de Morales. "Estoy preocupado por el día después de las elecciones", dijo recientemente Stefan Duppel, el embajador alemán en La Paz. "Hay una atmósfera de desconfianza y es clave garantizar que las elecciones sean lo más limpias posible".