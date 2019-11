Juan Guaidó respondió las críticas de Lula da Silva: “Por nuestra Constitución soy Presidente Encargado, usted es un ladrón condenado”

El líder opositor venezolano aseguró, además, que Nicolás Maduro y el ex mandatario petista “fueron partícipes del saqueo” a los pueblos de Venezuela y Brasil

Juan Guaidó lanzó una fuerte respuesta contra Lula da Silva tras las críticas del ex presidente de Brasil, durante un Congreso del Partido de los Trabajadores (PT), en el que se refirió a las crisis de Venezuela y Bolivia.

“Después de lo que vimos en Bolivia debemos tener orgullo de todo lo que resistió el pueblo venezolano para no entregarse a los caprichos del gobierno estadounidense”, manifestó Lula ante sus seguidores.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente interino de Venezuela envió una fuerte respuesta al ex jefe de Estado brasileño, quien recientemente salió de prisión tras ser condenado por corrupción.

“He sido electo diputado 2 veces. Por nuestra Constitución y para el mundo soy Presidente Encargado. A diferencia de usted que es un ladrón condenado. Maduro y usted fueron partícipes del saqueo a nuestros pueblos a través de Petrobras, Odebrecht y PDVSA”, señaló el líder opositor venezolano y presidente de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora.

"Afortunadamente, la institucionalidad brasileña es aún fuerte y usted estuvo preso como el ladrón que es. Hoy está libre, pero no es inocente. Usted posiblemente volverá a prisión, mientras en Venezuela muy pronto habrá justicia y libertad”, agregó.

El gobierno interino de Guaidó, en tanto, mantiene una estrecha relación con la administración de Jair Bolsonaro.

Lula, que salió de la cárcel el 8 de noviembre pasado tras haber cumplido 19 meses de reclusión por corrupción pasiva y blanqueo -tras un juicio que lo condenó a casi nueve años de prisión-, llamó al PT a reconquista el poder en Brasil.

No obstante, en una entrevista al diario británico The Guardian publicada días atrás, dio a entender que no se presentará a las elecciones de 2022, al subrayar que para los próximos comicios él tendrá 77 años y “la Iglesia católica, con 2.000 años de experiencia, jubila a sus obispos a los 75”.

Además, para presentarse a las elecciones, Lula precisaría que su sentencia fuera anulada.

En el Congreso del PT, el ex presidente brasileño volvió a respaldar a Evo Morales. En la entrevista con The Guardian, había considerado que el ex mandatario boliviano cometió un error al buscar un cuarto mandato: “Mi amigo Evo cometió un error cuando buscó un cuarto mandato como presidente”. Pese a esto, aclaró que, según su opinión, lo que le hicieron fue un “golpe de Estado”.

El gobierno interino de Guaidó, por su parte, estrechos lazos con el de Jeanine Áñez, quien además expulsó a los diplomáticos chavistas que se encontraban en Bolivia.