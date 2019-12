Se imaginan que le cobren miles de dólares por llamar de EEUU a Nicaragua

¿Se imagina que le llegue a un familiar en Estados Unidos la cuenta de celular por más de 4 mil dólares?

Puesto es le sucedió a Elmer Álvarez un nicaragüense radicado en este país quien adquirió un plan de llamadas internacionales para comunicarse con sus familiares en Nicaragua sin imaginar que las facturas se le multiplicarían con pagos imaginables.

El plan era de 5 dólares al mes y 20 centavos por minutos.

La empresa telefónica con quien realizo este contrato fue con at&t la cual por alguna razón no añadió el servicio a la línea del teléfono así que Elmer recibió su siguiente factura por mil 300 dólares por llamadas a Nicaragua de inmediato muy sorprendido visito una sucursal en busca de una respuesta.

“Pregunte porque era este cargo y me dijeron que esta línea hizo 177 y algo de minutos y como no tiene el plan activado se hizo este cargo” dijo Elmer a la cadena Telemundo 48.

El cliente pidió que le añadieran el plan de llamadas a largas distancias al plan y la empresa se comprometió hacerlo, pero “como del 24 de junio al 13 de julio ya no tenía servicio me lo cortaron, e incluso me cobraron el mes de julio”

Pero la deuda siguió creciendo y en septiembre llego a 4 mil 516.32 dólares y además su caso fue enviada a una oficina de cuentas morosas.

Ante esta situación Elmer llamo a Telemundo 48 quien ofrece un servicio para brindar respuestas a casos como este, el canal de televisión logro contactarse con at&t y prometieron revisar la cuenta de su familia.

Después Elmer recibió una llamada “me dijeron que la presidenta de movilidad lamentaba lo que estaba pasando, ella tenía la obligación de dar respuesta”

Al final at&t cancelo la deuda de los más de 4 mil 500 dólares y ahora está al día.