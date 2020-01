El caso que desvela a Idaho: una pareja que dice conversar con ángeles se esfumó, pero detrás dejó una estela de muertes y desapariciones

8:27 a.m.

Lori Vallow y Chad Daybell pertenecían a un extraño culto. Sus respectivos cónyuges perdieron la vida y ellos se casaron pocas semanas después. Su obsesión por el día del juicio final. Desesperación por el paradero de Joshua Vallow y Tylee Ryan

Dos cónyuges muertos, dos hijos desaparecidos y rumores de un culto. La confusión está creciendo en torno a una serie de muertes misteriosas y las desapariciones de un niño de 7 años y una adolescente de 17 años que se vinculan con una pareja que también desapareció.

Joshua JJ Vallow y Tylee Ryan no fueron vistos desde septiembre. Lori Vallow y su esposo, Chad Daybell, jamás denunciaron la desaparición y se esfumaron poco después de ser interrogados sobre los niños. Lo que sigue es una historia retorcida que abarca dos estados que revelaron la muerte de sus cónyuges anteriores, las creencias del día del juicio final de la pareja y los hijos que lentamente se escaparon de los familiares que están desesperados por encontrarlos.

“Todo lo que quiero antes de irme es ver a esos niños, y especialmente -y estoy siendo codicioso- a mi chico JJ. Mi pequeño hombre”, dijo el abuelo Larry Woodcock el martes en una conferencia de prensa en Idaho anunciando una recompensa de 20 mil dólares por información que conduzca a los niños.

El hermano de la esposa de Larry, Charles Vallow, adoptó a JJ cuando era bebé. Charles y su esposa, Lori Vallow, también criaron a la hija de Lori de una relación anterior en su casa en los suburbios de Phoenix.

Lori Vallow era peluquera y siempre mantenía el cabello recortado y peinado de JJ, contó Larry. Los Woodcocks, que viven en Lake Charles, Louisiana, visitaban a su nieto a menudo y compartían frecuentes llamadas telefónicas y chats de video cuando no podían estar allí en persona.

“Sé que Lori siempre tuvo el mejor interés absoluto para JJ. Ella y Charles fueron los mejores padres”, dijo el abuelo.

Pero las cosas comenzaron a cambiar hace unos años, dijo Kay Woodcock, la esposa de Larry. Su hermano le confió que temía que Lori lo estuviera engañando con Chad Daybell, autor de varios libros de ficción de temática religiosa sobre profecías y el fin del mundo.

Charles Vallow finalmente presentó documentos de divorcio en una corte de Arizona en febrero pasado alegando que Lori creía que ella era un “otro ser” y “un dios asignado para llevar a cabo el trabajo de los 144,000 en la segunda venida de Cristo en julio de 2020”, informó el periódico The Arizona Republic.

También acusó a Lori de amenazar con matarlo si se interponía en su camino, lo que lo llevó a buscar una orden de protección.

“Estaba muy preocupado por eso: su estado emocional, su estado mental y el hecho de que ella había hecho amenazas sobre él”, dijo Kay Woodcock este martes. “Todo culminó en ese culto en el que ella está”.

Lori Vallow y Daybell hicieron los podcasts Preparing A People dirigidos por una pequeña compañía multimedia que asegura no ser ni pertenecer a un culto o incluso un grupo al cual unirse y tomaron distancia de las creencias de la pareja. Anuncia sus conferencias, podcasts y videos como personas preparadas para la segunda venida de Jesucristo.

El divorcio de Charles y Lori Vallow nunca se completó: Charles fue asesinado en julio por el hermano de Lori, Alex Cox. Cox dijo a las autoridades que el tiroteo fue en defensa propia después de que Charles Vallow lo golpeó con un bate de béisbol, pero el caso no está resuelto. Cualesquiera que sean los hallazgos, Cox no será juzgado: murió en diciembre por causas desconocidas. Los resultados de toxicología pueden tomar semanas.

Kay Woodcock dijo que Lori actuó de manera extraña cuando le contó a la familia sobre la muerte de Charles, sin mencionar la causa. Un pariente tuvo que buscar el nombre de Charles en línea para descubrir que le habían disparado.

“Sabíamos que era un asesinato, sabíamos que la muerte de Charles no era un homicidio justificable”, dijo Kay. “Fue como si lo hubieran acosado”.

A partir de la muerte, Kay y Larry Woodcock dijeron que les fue más difícil llegar a JJ. Las llamadas que alguna vez fueron frecuentes disminuyeron y se acortaron. La última comunicación, en agosto, duró solo 36 segundos y parecía escrita, dijeron.

Ese mes, Lori se mudó a Rexburg, Idaho, con los niños. De esta forma se acercó más a Chad Daybell, quien vivía junto a su esposa, Tammy Daybell, en Salem, Idaho, su ciudad natal.

Los Daybells dirigían una editorial que producía libros de ficción sobre los últimos tiempos y de teología en torno a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así como las obras de otros autores. También habló en los eventos Preparing A People, organizados por Color My Media.

"Preparar a un pueblo es parte de una compañía de medios que filma oradores sobre una variedad de temas no afiliados a ninguna religión específica”, escribieron los propietarios de Color My Media, Michael y Nancy James, en el sitio web de la compañía. “No es un ‘grupo’ y no es un ‘culto’ o algo a lo que la gente se une, pero tiene eventos de conferencias educativas a las que se puede asistir o ver en video”.

También dijeron que no compartían ninguna de las creencias de Daybell o Vallow “si son contrarias a los principios cristianos de honestidad, integridad y verdad o si no se alinean con las doctrinas de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”.

El portavoz de la Iglesia Eric Hawkins declinó hacer comentarios, diciendo que el caso no involucra la fe.

Dos meses después de que Lori Vallow se mudó a Idaho, Tammy Daybell murió en su casa. Tenía solo 49 años, y su obituario dijo que murió de causas naturales el 19 de octubre. La policía luego cuestionaría eso y exhumaría su cuerpo para una autopsia, cuyos resultados aún no se han publicado.

Chad Daybell se casó con Lori Vallow solo dos semanas después de la muerte de Tammy.

Mientras tanto, los familiares estaban cada vez más preocupados por los niños. Larry y Kay Woodcock dijeron que solo pudieron comunicarse con JJ unas pocas veces después de la muerte de su padre en julio. Han dejado mensajes de voz, correos electrónicos y mensajes de texto desde agosto, pero no han recibido respuesta.

Posteriormente, los investigadores determinaron que JJ y Tylee no habían sido vistos desde septiembre, pero Lori Vallow y Chad Daybell nunca los reportaron como desaparecidos.

Julie Rowe, autodenominada “visionaria” y “trabajadora de la energía” que dice que ha sido amiga de Daybell desde hace mucho tiempo, subió un video en su sitio web defendiéndolo y alegando su inocencia en las desapariciones de los niños y la muerte de su esposa anterior. Dijo que Daybell le dijo repetidamente que tenía una visión de la muerte de Tammy. Rowe afirmó tener la misma visión.

“Mis ángeles me dicen que Chad Daybell está siendo acusado falsamente de la sospechosa muerte de su esposa”, dijo en el video. “He hablado con el espíritu de Tammy”.

Dos días antes del Día de Acción de Gracias, los oficiales visitaron a Lori y Chad para ver a los niños después de recibir llamadas de familiares preocupados.

Los investigadores dijeron que la pareja afirmó que JJ y Tylee estaban visitando a familiares en Arizona. Después de descubrir la mentira, los investigadores regresaron a la casa al día siguiente, solo para descubrir que Lori y Chad habían abandonado la ciudad.

Las autoridades locales, regionales y estatales todavía están buscando a la pareja y a los niños, con la ayuda del FBI. Chad y Lori han sido nombrados personas de interés en las desapariciones de los niños.

Los delegados del sheriff registraron la casa de Daybell la semana pasada, inspeccionando 43 artículos, incluidos computadoras, teléfonos celulares, medicamentos y diarios.

Un abogado de la pareja no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.