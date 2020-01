Donald Trump, sobre la caída del avión ucraniano: “Alguien pudo haber cometido un error y no fuimos nosotros”

El mandatario estadounidense opinó sobre lo publicado por varios medios al respecto del accidente del Boeing 737 que se estrelló con 176 personas a bordo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que tiene “sospechas” sobre el accidente de un avión ucraniano en las afueras de Teherán, que según medios estadounidenses, citando funcionarios del Gobierno, Irán derribó por error.

“Tengo mis sospechas”, dijo Trump. “Estaba volando en un vecindario bastante duro y alguien podría haber cometido un error del otro lado. No fue nuestro sistema. No. No tuvo nada que ver con nosotros”, añadió el mandatario, luego de que Newsweek,CBS y CNN, informaron que el avión había sido derribado accidentalemente por los sistemas de defensa aérea iraníes.

“Es una situación trágica como lo interpreto. Es trágico”, se lamentó Trump sobre el accidente aéreo que dejó 176 personas muertas el martes pasado.

Además, el presidente de EEUU expresó su esperanza de que las autoridades iraníes entreguen las cajas negras a Boeing a Francia o a algún otro país para esclarecer las causas del accidente.

Dicho sistema misilístico de defensa podría haber impactado contra la nave de Ukraine International Airlines, según confirmaron a las publicaciones estadounidenses a tres fuentes antes de llegar a esa conclusión. Un informante del Pentágono y un superior de inteligencia confiaron en que el Boeing 737-800 dejó de transmitir instantes después de haber despegado del Aeropuerto Internacional Khomeini, minutos posteriores al ataque iraní contra las bases norteamericanas en territorio iraquí.

De acuerdo a su análisis, el sistema anti-aéreo iraní aún estaba activo en las zonas sensibles del país, temiendo algún tipo de represalia instantánea por parte de las fuerzas de los Estados Unidos. El contraataque nunca se produjo, pero las bases defensivas del régimen se mantuvieron alerta. Los oficiales de inteligencia creen que lo que impactó contra el vuelo 752 fue un misil tierra-aire Tor-M1 construido en Rusia, conocido por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como Gauntlet. Diferentes imágenes comenzaron a circular el miércoles luego del gravísimo incidente de lo que parecían ser fragmentos de un Tor M-1.

“Marcas similares fueron visibles en los restos de MH17”, dijo el reportero de CNN Jim Sciutto, refiriéndose al vuelo de Malaysian Airlines derribado el 17 de julio de 2014 sobre la zona del este de Ucrania por un misil tierra-aire diseñado por Rusia.

Irán, por su parte, descartó el jueves que un ataque con misiles haya sido la causa de un accidente de avión de pasajeros ucraniano y afirmaron que esa teoría “no tiene sentido”.

Mientras tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, solicitó este jueves al Consejo de Seguridad de la ONU “apoyo incondicional” del organismo para sus expertos a cargo de la investigación.

“Se han perdido 176 vidas inocentes”, dijo en una reunión sobre el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. “Las circunstancias de esta catástrofe aún no están claras. Ahora depende de los expertos investigar y encontrar respuestas a la pregunta de qué causó el accidente. Para hacerlo, nuestros expertos deben recibir un apoyo incondicional para su investigación”, apuntó.

El martes, cuando las tensiones entre Estados Unidos e Irán llegaban a un pico debido a un ataque aéreo ordenado por la Guardia Iraní sobre posiciones militares de EEUU en Irak, se conoció la noticia de la caída del avión y las versiones sobre el derribo de Irán comenzaron a multiplicarse.

Apenas unas horas antes, Estados Unidos había ordenado, a través de la Administración Federal de Avión norteamericana (FAA, por sus siglas en inglés), la prohibición de las operaciones de aviones norteamericanos no militares “en el espacio aéreo sobre Irak, Irán y las aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán”. “La FAA continuará de cerca monitoreando eventos en el Medio Oriente. Continuamos coordinando con nuestros socios de seguridad nacional y compartiendo información con los transportistas aéreos estadounidenses y las autoridades de aviación civil extranjeras”, agrega el comunicado.