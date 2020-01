De forma reiterada, Morales -que aclara que el Gobierno de Fernández solo le aconsejó no opinar sobre política argentina-, dice que su vida y la de sus seguidores corrían peligro si no renunciaba, acusa a Estados Unidos de estar detrás del "golpe" e insiste en que sigue siendo presidente por no haber aceptado aún su renuncia la Asamblea Nacional.