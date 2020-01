Presuntamente privó a su víctima de necesidades básicas desde 2015 a cambio de actos sexuales forzados

Un hombre de EE.UU. ha sido acusado de tráfico de personas después de haber mantenido a una persona en situación de esclavitud sexual durante 5 años, informó la Oficina del Sheriff del condado de Randolph, en el estado de Carolina del Norte.

Según un comunicado, la investigación contra Salvador Espinoza Escobar se inició el pasado 22 de enero después de unos reportes que los investigadores recibieron a través de un servicio telefónico creado para denunciar del tráfico de personas. Tras los datos obtenidos en la pesquisa, ese residente de la ciudad de Asheboro de 48 años fue arrestado. "Está acusado de mantener a una persona en servidumbre sexual privándole de necesidades básicas a cambio de actos sexuales forzados desde enero de 2015"

Desde la Oficina del Sheriff no proporcionaron detalles acerca de la identidad de la víctima de Escobar por cuestiones de "protección y privacidad". The New York Post señala que se trata de una mujer adulta.

"Este caso sigue bajo investigación y cargos adicionales pueden presentarse", concluye el comunicado