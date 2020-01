11:02 a.m.

Más temprano, se había informado que los restos de los nueve fallecidos habían sido recuperados del lugar de la tragedia

La oficina de medicina legal de Los Ángeles identificó este martes el cuerpo de la leyenda del básquetbol Kobe Bryant y otras tres de las nueve víctimas fallecidas en el accidente de helicóptero.

“Mediante el uso de las huellas dactilares, los investigadores identificaron a tres hombres y una mujer que iban en el avión”, incluido el ex jugador de los Los Ángeles Lakers y el piloto de la aeronave, Ara Zobayan. Los restos de la hija de 13 años de Bryant aún no fueron identificados.

Los cuerpos del piloto Ara Zobayan, John Altobelli y Sarah Chester también han sido identificados, dijo la oficina forense del condado de Los Ángeles en un comunicado. El trabajo de los expertos continúa con las otras cinco víctimas fatales.

En la aeronave también viajaban la hija del basquetbolista Gianna María y dos de sus compañeras Alyssa Altobelli y Payton Chester. La madre de la primera de ellas Keri Altobelli y Christina Mauser, de 38 años, entrenadora del equipo de las niñas.

Con respecto a la investigación sobre qué fue lo que sucedió, Jennifer Homendy, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS) dijo que los investigadores permanecerán el resto de la semana recolectando pruebas. “La escena del accidente es bastante devastadora”, señaló, agregando que los restos de la aeronave están esparcidos a lo largo de unos 180 metros.

“Estaremos aquí unos cinco días en la escena para recoger las pruebas perecederas”, añadió. “No estamos aquí para determinar la causa del accidente, no la determinaremos en la propia escena”. Homendy indicó además que el helicóptero no tenía caja negra, lo que no es un requerimiento para este tipo de aeronave.

Bryant, de 41 años, viajaba en su helicóptero privado desde el condado de Orange, donde vivía, hasta su academia deportiva Mamba en Thousand Oaks, donde su hija de 13 años iba a jugar un partido de baloncesto.

La carrera de la leyenda de la NBA se desarrolló en Los Ángeles Lakers, equipo del que es máximo ídolo histórico. Fueron, en total, 20 temporadas y su gran desempeño lo convirtió en una leyenda del deporte. Para muchos ha sido el gran heredero de Michael Jordan.

Con los Lakers consiguió cinco títulos de la NBA, en las temporadas 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2008-2009 y 2009-2010, mientras que con la selección de Estados Unidos consiguió en dos ocasiones la medalla de oro (Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012).

Además, fue elegido dos veces MVP (mejor jugador) de las finales de la NBA (2009 y 2010). Recibió el premio al jugador más valioso de la liga en 2008 y participó en 18 ediciones del Juego de las Estrellas, siendo galardonado en cuatro de ellas como el mejor jugador.

Las camisetas con los dorsales número 8 y 24, las dos que usó en su carrera, fueron retiradas por los Lakers con una gran ceremonia en su honor en el 2017. Black Mamba, como lo apodaban, es el máximo anotador histórico del equipo de Los Ángeles, con 33.643 puntos. También es el que más partidos ha jugado en la franquicia, con 1346 encuentros en su haber. Es el más efectivo en triples (1.827), el que más robos ha realizado (1.944) y el más efectivo en tiros libres (8.378).