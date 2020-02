9:55 a.m.

Un general de división advirtió que en la carta magna se establece que la FANB está integrada por el Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional, y que en ningún caso menciona a otro cuerpo

“Es totalmente inconstitucional”, es lo primero que dice un general de división del componente Aviación al preguntarle por la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada por parte de la Asamblea Constituyente. “Se requiere un Referendo Consultivo para aprobar la reforma a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Pide que analicemos legalmente la Pirámide de Kelsen. “No existe en Derecho eso de Leyes Constitucionales, es una aberración. Pero además, esta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) irrita no representa la pluralidad política ni la sociedad civil diversa, solo responde a un sesgo radical y manipulado de la sociedad secuestrada por una dictadura leguleya aberrante y grotesca de mafias que controlan y ejercen terrorismo de Estado. La ANC no tiene ni tendrá jamás la facultad originaria de la voluntad popular, porque su convocatoria no fue sometida a referendo consultivo”

Por otra parte, este analítico Divisionario, que me pide no señalarlo por las consecuencias que le traería, resalta que en el capítulo de la Constitución referido a la Seguridad de la Nación, en el aparte referente a la Fuerza Armada, se establece en el 328 que la Fuerza Armada está integrada por el Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional; en ningún caso menciona a la Milicia.

Resalta que la FANB no se denomina así. “En su defecto debió existir una enmienda donde pudiese corregirse de forma y no de fondo textos o articulado, sin modificar el espíritu, propósito y razón del mismo”

Reconoce que la institución castrense está desprestigiada. “Desde la ANC se han burlado del Derecho Constitucional, dirigido por un rufián como lo es Diosdado Cabello Rondón, amparado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La ANC es un fraude que lleva dos años y 7 meses perdidos, con la falsa excusa de redactar una nueva Constitución, cuando en realidad solo pretendía formar una pandilla de levanta manos eunucos”

Los delitos de Padrino

El general resalta que en temas de Seguridad de la Nación, “aspectos tan relevantes y vitales para la vida Nacional, la consulta previa sobre el fuero militar el uso y administración de la fuerza, es competencia de la Asamblea Nacional, para lo cual cuenta con la Comisión de Defensa”.

“La ANC usurpadora de funciones, no puede aprobar una Ley Mal Llamada Constitucional. Esa Constituyente ni siquiera le ha presentado al país en el tiempo perentorio la nueva carta magna que jamás redactó ni debatió”

Afirma que “hay gente muy cercana a Cabello Rondón que asegura que ese tema de la Milicia jamás se había tocado, ni en el 2018 ni en 2019. En resumen, ninguna de las reformas a la LOFAN son legales luego del referendo de reforma a la Constitución”.

Enfatiza que “ese amorfo cuerpo especial, como esa reforma a la Ley Orgánica violatoria de la Constitución, responde a intereses partidistas, a parcialidad política, es decir, responde a intereses de una sola parte de la sociedad, por cierto de una parte criminal”.

Considera que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, “ha cometido incontables y gravísimos delitos. Con este hecho ha demostrado mayor servilismo y ha incurrido en desacato total y absoluto de sus funciones constitucionales. El general Padrino pretende con esto legalizar bandas armadas, una guardia pretoriana al servicio de una organización criminal. Es uno de los peores crímenes contra la República”

Es un golpe continuado

A su juicio no existen controles de depuración, selección, formación, capacitación y antecedentes. Es decir, registro y control. “Por lo cual ese inflado y amorfo ilegal cuerpo especial llamado Milicia, se encuentra minado, infiltrado, por células guerrilleras, por elementos mercenarios, por doble cedulados colombo venezolano, por terroristas cubanos, sirios, iraníes y de cualquier país a quienes les hayan dado ciudadanía venezolana de forma ilegal”.

Es un convencido de que no existe el número de milicianos de los que habla Nicolás Maduro. “Y no existe la capacidad logística de mantener esa pseudo institución viciada de nulidad de origen”.

Explica que “no existe tradición castrense, doctrina, reglas institucionales, academias, que le dé la cualidad a ese desastre para en un supuesto negado que fuese sometido a referendo nacional, que sería la única manera que pueda ser efectivamente implementada, tenga factibilidad y pueda cumplir las misiones constitucionales propias de los verdaderos componentes de la Fuerza Armada”.

Asegura que “la Milicia solo existe en el papel. No tiene viabilidad, ni siquiera si lo hubiesen pretendido hacer como es legal a través de un referendo de reforma a la Constitución”.

De lo que no tiene duda este general de la Aviación es que “es un tema que absolutamente requiere que esa reforma sea aprobada por el pueblo”

Finalmente destaca que “la reforma inconstitucional a la LOFAN, por una institución ilegal de origen como la Constituyente, lo que demuestra es que estamos en presencia de un golpe de Estado continuado, por parte de un grupo que engaña al país”