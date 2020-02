Trump dice que podrían aplicarse más sanciones a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que podrían aplicarse más sanciones a Venezuela.

Durante una conferencia de prensa en Nueva Delhi, al final de una visita a India, Trump dijo que "no nos gusta para nada" lo que sucede en Venezuela.

''Podría haber sanciones muy graves. Ahora lo que sucede en Venezuela es tan triste que la gente se muere de hambre. Aquí hay un caso en el que un país era rico hace 15 años, y muy rico hace 20 años. Muy, muy rico, el más rico de toda América Latina, América del Sur. Los más ricos no están ni siquiera en competencia, cuando miras hoy no tienen agua, no tienen alimentos básicos, no tienen medicina. Es increíble lo que ha sucedido en Venezuela, estamos observando a Venezuela muy de cerca, no nos gusta, no nos gusta para nada'', indicó trump.

En la conferencia de prensa el presidente Trump habló sobre una variedad de temas, incluyendo Afganistán. “Ha habido grandes elogios por los esfuerzos de paz con el Talibán”, dijo. Agregó que Irán tiene que luchar contra el terrorismo.

Volviendo a las disputas domésticas, el presidente Trump criticó a jueces de la Corte Suprema y a sus rivales demócratas.

Dirigiéndose a periodistas y líderes empresariales en Nueva Delhi, Trump advirtió sobre la calamidad económica si pierde su campaña de reelección en noviembre y reiteró su llamamiento para que dos jueces de la Corte Suprema de tendencia liberal se abstengan de los casos relacionados con él o su administración.

También expresó que no se le había informado sobre inteligencia, lo que sugiere que Rusia se está entrometiendo en las elecciones de 2020, ya sea para reforzarlo a él o al candidato demócrata Bernie Sanders.

"Nadie me dijo eso", afirmó.

Trump bromeó al comienzo de su conferencia de prensa diciendo que sería "muy, muy conservador" en sus respuestas para evitar distraerse de sus "dos días fantásticos" en el país.

No obstante, lanzó críticas a las juezas de la Corte Suprema de EE.UU., Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, esta última por una disidencia que criticó la urgencia de la administración Trump para reclamar emergencias cuando le pidió a la Corte Suprema que revisara los casos.

Consultado sobre si cree que Rusia todavía se está entrometiendo en las elecciones presidenciales de 2020, Trump no respondió directamente, sino que criticó la información filtrada que llevó al Washington Post a informar que Rusia está tratando de ayudar la campaña de Bernie Sanders. Sanders reconoció que fue informado sobre eso hace aproximadamente un mes.

"Lo que estoy leyendo ... pero fueron a ver a Bernie y le dijeron a Bernie sobre algo que tenía que ver con que querían que Bernie ganara. No me lo dijeron, la inteligencia nunca me lo dijo", indicó el presidente a los periodistas. “Nunca me dijeron nada al respecto y fue algo extraño que acudieran a Bernie".

"No quiero ninguna ayuda de ningún país y no me han brindado ninguna ayuda de ningún país", dijo Trump.

El presidente dijo que cree que la "situación" del coronavirus se resolverá pronto. Indicó que trató el tema con el primer ministro indio.

La Casa Blanca el lunes por la noche solicitó más de 2.000 millones de dólares al Congreso para abordar el brote.