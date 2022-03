Arriban al país restos de nicaragüense embarazada que murió en trailer en México

El pasado 6 de marzo, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México reportó el fallecimiento de una migrante de origen nicaragüense, que estaba embarazada.

Los restos de la nicaragüense Clorinda Alarcón Urbina, de 20 años, quien estaba embarazada arribaron al país. Su esposo Pedro Manzanares, su hija y su hermano Saturnino Alarcón también regresaron, pues la tragedia los obligó a dejar a un lado el “sueño americano”.

Cenia Alarcón relató a 100%Noticias que nunca imaginaron que el destino le arrebatará a su hermana en tierras extranjeras y de forma trágica e inesperada.

“El domingo 06 de marzo a las 9 de la mañana recibí la llamada de su esposo, Pedro Manzanares, me dijo que mi hermana había muerto”

Clorinda era la hija menor de la señora Clorinda Urbina Loza, quien procreó seis hijos “ha sido algo muy doloroso para mi mamá, y la familia completa”

La hermana de la víctima explicó que su hermana salió de Nicaragua el 12 de febrero junto a su esposo Pedro Manzanares, su hija de 3 años, y su hermano Saturnino Alarcón de 23 años.

“El viernes 4 de marzo a eso de las 4 de la tarde, ella me llamó y me dijo que iba bien, que todo iba bien, que ella iba tranquila que no se había enfermado en el camino y que todo le iba saliendo bien y que en unas horas iban a salir de un lugar donde estaban para continuar adelante, me dijo que cuando llegara ella me iba a llamarlo, estamos en contacto me dijo”, relató Cenia, quien recuerda que fue la última vez que escuchó la voz de su hermana menor.

Vendieron hasta la casa

Según Cenia, el “sueño americano” y las esperanzas de darle una mejor vida a sus hijos, llevó a la pareja a que vendieran su casa en el empalme El Hormiguero, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Siuna.

“Tenían 22 días de haberse ido de Nicaragua cuándo ocurrió la tragedia, el motivo del viaje es que ella quiso darles una mejor vida a sus hijos, y ellos para terminar de ajustar el dinero y poder irse para allá vendieron su casa y todas sus cosas que tenían”, expresó

La joven tenía 33 semanas de gestación.

Cenia informó a 100%Noticias que los restos de su hermana serán sepultados en el cementerio central de la comunidad Ocote Tuma del municipio de Waslala, en la Región Autónoma Costa Caribe Norte de Nicaragua.

Hechos

El pasado 6 de marzo, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México reportó el fallecimiento de una migrante de origen nicaragüense, que estaba embarazada “la mujer ingresó al hospital con un embarazo al que se diagnosticó muerte fetal".

Según las autoridades mexicanas, la mujer formaba parte de un grupo de 64 personas migrantes extranjeras que fueron abandonadas en el contenedor de un tráiler y que fueron halladas el sábado 05 de marzo en la ciudad de Monclova, estado de Coahuila, norte del país.

"Viajaban hacinados presumiblemente junto con otras decenas más, sin agua ni ventilación y con una sensación térmica de 40 grados centígrados” indicaron.

Debido a estas condiciones, que en la mayoría provocaron deshidratación severa, las autoridades precisaron que 14 personas de diferentes nacionalidades se encuentran hospitalizadas.

Del grupo de migrantes 47 personas eran originarias de Nicaragua, seis de Honduras, tres de Guatemala y siete de Cuba, y una persona de nacionalidad desconocida.