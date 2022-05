Hermana del preso político Bryan Alemán cruza río Bravo, sus hijos casi mueren ahogados

Hazin Mariela Alemán, hermana del preso político Bryan Alemán, se entregó a las autoridades de migración en Estados Unidos luego de cruzar el río Bravo a eso de las 5 de la tarde del pasado 8 de mayo, actualmente se encuentra en un centro de detención con sus tres hijos, dos niños y una niña, quienes pasaron una travesía de terror aseguró su madre a 100% Noticias. Alemán tuvo que abandonar Nicaragua producto de la persecución en su contra por alzar su voz demandando la liberación de su hermano.

“Ella se tuvo que ir del país porque a ella la tenían amenazada aquí, a ella la andaban persiguiendo, no tenía paz, ella andaba de un lugar a otro. Cuando ella estuvo aquí en Nicaragua, no tenía tranquilidad, expresó María Mercedes Alemán, madre de Hazin.

Lea Más: Muere migrante nicaragüense ahogado al intentar cruzar el río Bravo para llegar a EEUU

Relató que su hija sufrió extorsión, casi la violan y hasta casi se ahoga con sus hijos al cruzar el río Bravo.

“Ella tuvo mucho sufrimiento en el camino, habían personas que salían ahí en las calles cuando iba cruzando ella y muchas veces la extorsionaron, ella dice que casi la violan, que pasó muchas cosas en el camino para poder llegar hasta la tierra americana” dijo Alemán.

Informó que sus nietos “pasaron muchas necesidades”. Hazin contó en un audio a su madre que sus hijos se los llevaba la corriente y es un milagro que estén vivos “la niña que llevaba se la estaba llevando el río y el niño chiquito también, ella me mando unos audios llorando contando lo que pasó allá, y que realmente la gente mexicana es mala, que a ellos no les interesa que se ahoguen cualquier personas” expresó María Mercedes Alemán.

“Ay mamá, yo no quiero que nadie de ustedes se venga por aquí, empezamos a caminar por el río porque la balsa se ponchó y el agua nos estaba llevando, se empezó a llevar a la niña, después se empezó a llevar a Elías y después a mí” dijo Hazin Alemán en un audio enviado a su madre.

Relató que “nos fuimos a montar en otra lancha y la lancha se estaba hundiendo y la niña se salió y Elías también y cuando me estaba llevando el agua Elías se me estaba ahogando mamá, y la Sara se me quedó uno de los muchachos me ayudó a halarla y la detuvieron. Y continuamos y el agua nos seguía llevando, un señor levantó a Elías para arriba y entonces yo pase primero con Elías y después regresaron por la niña agarrarla y gracias a Dios ya pasamos y ya nos encontramos a migración de EEUU” narró Hazin llorando.

Lea Más: Nicaragüenses toman lecciones de natación para cruzar el Río Bravo

La crisis nicaragüense ha provocado que miles de ciudadanos de Nicaragua hayan tomado la decisión de abandonar el país y salir en busca de mejores oportunidades teniendo como principal destino Estados Unidos, sin prever todas las situaciones a las que tiene que enfrentar durante su travesía.