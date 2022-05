Alington Alvarenga Madrigal es el menor desaparecido en las aguas del río Bravo, continúa búsqueda

Se estima que entre marzo y abril, han muerto unos 16 nicaragüenses en su intento por llegar a EEUU, la mayoría murió mientras trataba de cruzar el Río Bravo, también conocido como Río Grande.

El niño migrante nicaragüense que se presume murió ahogado en el Río Bravo fue identificado como Alington Alvarenga Madrigal, informó Jeimy Madrigal, madre del menor. El infante continúa desaparecido junto a cuatro personas más.

Madrigal indicó que siete personas ingresaron al agua, pero solo tres lograron salir con vida.

“A mi hijo lo llevaba un amigo, yo iba a cruzar, pero como me estaba ahogando me regresé, mi niño tiene 3 años se llama Alington”, dijo Madrigal al periodista de Univisión San Antonio.

En apoyo a la desesperada madre, el reportero envió un dron para captar imágenes de los migrantes que lograron cruzar el caudaloso río, pero lamentablemente en el grupo de personas no estaba el menor.

“Estamos viendo con el dron a ver si reconocen a alguien de los que están ahí Estados Unidos detenidos, pero lamentablemente no hay nadie que ella reconozca, lo más lamentable aún es que su hijo no aparece, ella pensó que estaba ahí, pero ya nos acercamos con el dron a las tomas y lamentablemente no está, no es el grupo de ellos está desesperada”, expresó el reportero al colega Antonio Guillen de Univisión San Antonio, de San Antonio Texas.

Las autoridades alumbraron el río para ver si había algún cuerpo flotando, pero en ese momento no lograron encontrar a ninguno de los desaparecidos.

Tanto las autoridades mexicanas y norteamericanas encontraron zapatos y vestimentas de las víctimas.

Se presume que las personas pudieron ser arrastradas cerca del “Puente internacional”, que une a México y Estados Unidos y que pasa sobre el río Bravo, detallaron los periodistas.

Un fuerte despliegue de autoridades tanto como policías y miembros del Ejército de México y de Estados Unidos se encuentran realizando las labores de búsqueda y rescate de las víctimas. Se desconoce en qué parte del río fueron arrastradas, reportó Impacto Visión en su portal digital.

Se estima que entre marzo y abril, han muerto unos 16 nicaragüenses en su intento por llegar a EEUU, la mayoría murió mientras trataba de cruzar el Río Bravo, también conocido como Río Grande.