Llegan a Nicaragua restos del migrante Calixto Rojas, quien murió ahogado en el río Bravo

Este lunes arribó a Nicaragua los restos del migrante nicaragüense Calixto Nelson Rojas Bordas, quien falleció el pasado primero de mayo en las peligrosas aguas del río Bravo, en el sector de Piedras Negras, cuando intentaba cruzar a Estados Unidos.

La organización Texas Nicaraguan Community informó que el cuerpo de Rojas Bordas llegó en el vuelo de Avianca Cargo a las 10.00 am a Managua.

“Muchas gracias por el trabajo en coordinación llevado a cabo por nicaragüenses en México y Texas Nicaraguan Community”, indicaron

También agradecieron a las plataformas periodísticas por apoyar la jornada de recaudación para llevar a cabo el pago de los servicios fúnebres.

“Nuestro Hermano ya está en la Tierra que lo vio nacer. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, esposa e hijos. Dios reciba con amor a nuestro hermano Calixto Nelson Rojas Bordas”, finalizan

Rojas Bordas, de 53 años, se desempeñaba como locutor en el departamento de León y tras su trabajo periodístico en el año 2018, cuando brindó cobertura a las protestas cívicas, recibió varias amenazas por parte de fanáticos del partido de gobierno, situación que lo obligó a salir del país.

El infortunado dejó a tres hijos en la orfandad.

El migrante nicaragüense Calixto Nelson Rojas Bordas de 53 años, murió ahogado a vista y paciencia de la Guardia Nacional que resguarda entre la frontera Piedras Negras, México y Eagle Pass, Texas, EEUU.

En las imágenes se observa como el pinolero se hunde en las aguas y no vuelve a salir, mientras su amigo Elbe Castro grita para que lo rescaten, pero sus llamadas de auxilio fueron ignoradas.

*Graphic Video*: A 38 yr-old Nicaraguan man drowned while trying to cross the Rio Grande River into Eagle Pass Texas. Video show his friend holds onto a pillar. National Guard was there. Guardsman told me they’ve been ordered not to do water rescues after SPC. Evans drowned. pic.twitter.com/VWxXW5RrmP