Las autoridades confirmaron el suceso a Efe, aunque no especificaron las nacionalidades de los fallecidos, y convocaron una rueda de prensa para informar del suceso

Los Ángeles (EE.UU.), 27 jun (EFE).- Las autoridades de la localidad de San Antonio, en la frontera de Texas (EE.UU.) con México, localizaron este lunes más de cuarenta cadáveres en el interior del remolque de un camión. Las autoridades confirmaron este lunes que 46 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas.



Aunque la policía local no ha podido confirmar con exactitud el número de fallecidos, se cree que eran migrantes que podrían haber cruzado la frontera entre México y EE.UU. hacinadas en el vehículo, avanzó el diario local The Texas Tribune.



El hallazgo se produjo en las afueras de San Antonio, cerca de la base aérea de Lackland, donde, además de los fallecidos, también encontraron a decenas de personas que necesitaron asistencia médica urgente.



Las autoridades confirmaron el suceso a Efe, aunque no especificaron las nacionalidades de los fallecidos, y convocaron una rueda de prensa para informar del suceso según se vayan conociendo más detalles.

Tres personas vinculadas con el suceso fueron detenidas, según confirmó por su parte el jefe del Departamento de Policía de San Antonio, William McManus.



"Es una tragedia. Son 46 personas que tenían familias y buscaban una mejor vida", dijo el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg en una rueda de prensa en la que también añadió que el crimen está siendo investigado por las autoridades federales.

El alcalde vinculó el suceso a las redes de traficó humano que operan en la frontera y añadió que espera que los "responsables de poner a estas personas en condiciones infrahumanas sean condenados".



El consulado de México en San Antonio informó que brindará apoyo a todos los "connacionales mexicanos en caso de haberlos".

También se refirió al suceso el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.



"Tragedia en Texas. Asfixiados en la caja del tráiler según se informa. Cónsul en ruta al punto. Condolencias a las víctimas y sus familias. Aún no conocemos nacionalidades", avanzó.



Según la prensa local, la zona donde se localizó el remolque es un lugar habitual en el que paran vehículos para bajar a inmigrantes tras cruzar la frontera de manera clandestina. Las temperaturas en San Antonio alcanzaron los 40ºC este lunes.



Las autoridades creen que el conductor del camión abandonó el vehículo con todos los pasajeros en el interior minutos antes de que la policía investigara su contenido.