Migración: más de 250 mil personas han abandonado Nicaragua y 560 mil más quieren emigrar

Países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, presentan fuertes problemas de protección de derechos constitucionales de sus ciudadanos, provocando migraciones masivas

La migración nicaragüense ha incrementado en los últimos años, como consecuencia de la crisis sociopolítica que desde 2018 atraviesa Nicaragua. Un estudio realizado por El Diálogo Interamericano, recoge el drama de los países con altas tasas migratorias.

El informe elaborado por Manuel Orozco, de "El Diálogo Interamericano", señala que países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, el Caribe como Cuba y Haití, Sudamérica como Venezuela y Bolivia presentan fuertes problemas de protección de derechos constitucionales de sus ciudadanos y serios aspectos de gobernabilidad democrática.

"La migración desde México, inclusive, ha resurgido después de años de haber decaído y coincide con los cambios políticos recientes del populismo en ese país. Un fenómeno reciente es el de la tendencia migratoria ascendiente hacia Estado Unidos, en donde cerca de dos millones de Latinoamericanos y del Caribe salieron de sus países hacia este país, con una tendencia continua en 2022", se lee en el documento que recoge datos migratorios en junio de este año.

El documento señala que las migraciones a Estados Unidos de llegaron procedentes de varias nacionalidades como Venezuela, Colombia, Nicaragua, e incluso México comparado a la ya creciente ola migratoria que ocurrió en 2019 fue inesperado.

"En muchos casos los factores detrás tuvieron que ver con deterioros progresivos en sus países y situaciones impostergables de quedarse para muchos", recoge el informe.

Migración centroamericana

El informe también recoge datos de la migración centroamericana, región que en los últimos años ha sido afectada por drásticos cambios políticos que también ha impulsado éxodos de sus ciudadanos que hasta han arriesgado sus vidas en busca del "sueño americano".

"La migración desde Centroamérica también está mostrando lo que podría representar un flujo de salida históricamente alto. En un estudio realizado en 2019 el 25 por ciento de las personas de estos países habían considerado emigrar, o 2.1 millón de personas". destaca El Diálogo.

Solo en el año 2021, en El Salvador la cifra aumentó del 24 por ciento al 36 por ciento. Para los nicaragüenses la intención de emigrar aumentó del 19% al 65% en diciembre de 2021. "De hecho para el 2021 cerca de un millón de Centroamericanos fue detenido en la frontera entre México y Estados Unidos. Para el 2022 la tendencia muestra números similares a Nicaragua", se lee.

Para 2022 se espera que la migración total sea de 53,894 "y la intención de emigrar de nicaragüenses equivale a 560,000 personas", agrega el documento investigativo.

Las detenciones de nicaragüenses en las fronteras fue de 90 mil ciudadanos que huyeron de los problemas sociopolíticos del país.

"En general para los Centroamericanos, las personas que han pensado en emigrar declaran haber estado expuestas a situaciones económicas difíciles y haber sido víctimas de crimen o no estar satisfechas por la situación política en su país, en mayor medida que las que no han pensado en emigrar. También tienen mayores lazos familiares transnacionales que los que no han pensado en emigrar", explica El Diálogo Interamericano.

"En Nicaragua la crisis política y económica provocó un masivo flujo migratorio. Más de 250000 personas han abandonado el país desde la crisis, un número inclusive más asombroso si se toma en cuenta que la población total de Nicaragua es de menos de 7000000. En los meses posteriores a abril de 2021, cuando se extendió la represión política a través del encarcelamiento, la cantidad de nicaragüenses que emigró escaló a más de 100,000 personas que se fueron a Estados Unidos", destaca.

Migración a Costa Rica

El éxodo de nicaragüenses también han buscado países cercanos como Costa Rica, que desde 2018 es uno de los principales destinos que buscan los nicaragüenses que son perseguidos por el régimen y que buscan poner a salvo sus vidas.

"Los datos de encuestas demuestran que los factores determinantes de esta migración entre los nicaragüenses fueron predominantemente políticos y económicos. Estar desempleado, creer que habría fraude en cualquier elección futura, un sentimiento de miedo tras la elección, falta de confianza y reconocer el empeoramiento de las condiciones económicas son parte de las razones para emigrar", afirma Manuel Orozco en su informe.

La investigación es acompañada por una serie de gráficos y tablas comparativas de cifras de migración y uno de esos cuadros muestra cómo la intención de migrar aumentó con el empeoramiento de las condiciones políticas en Nicaragua, pasando de 19% en 2019 a 56% en Diciembre 2021 de forma paralela al deterioro político del país.

Otra de las tablas muestra cómo tres encuestas diferentes capturaron la lógica detrás de la intención de los nicaragüenses de migrar en tres momentos diferentes el año pasado.

En diciembre del 2021 hubo una encuesta donde la población en Nicaragua expresaba los motivos de por qué tenían intenciones de emigrar, arrojando los siguientes resultados.

• Percibir que las condiciones económicas empeorarán y que el país va en la dirección equivocada.

• Está en desacuerdo con que después de las elecciones de noviembre Ortega tendrá más apoyo.

• Uno no puede confiar en la gente después de las elecciones.

• Tener un ingreso familiar debajo de $500.

• Otros factores incluyen tener menos de 35 años y vivir en Managua.